Tour de France: Michael Woods ratera la dernière étape

PARIS-CHAMPS-ÉLYSÉES-Il manquera l’un des quatre Canadiens au départ de la 21e et dernière étape du Tour de France dimanche près de Paris.

Michael Woods a été testé positif au Covid et ne pourra participer à l’étape de 115 kilomètres qui relie Paris La Défense Arena aux Champs-Élysées.

Cette annonce est crève-cœur pour le cycliste qui ne pourra célébrer trois semaines d’efforts intenses.

Il s’agit également d’une nouvelle perte pour l’équipe Israel-Premier Tech, réduite à quatre coureurs seulement aujourd’hui. Heureusement, le Tour s’achève.

Chris Froome et Simon Clarke ont déjà quitté pour la même raison, alors que le Danois Jakob Fuglsang a abandonné sur blessure.

Il reste donc Hugo Houle, Guillaume Boivin, Guy Niv, et Krists Neilands.

Michael Woods, 35 ans, était 36e au classement général, à 2h20m50s du maillot jaune Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma).

Il s'était classé 3e de la 16e étape à Foix derrière son compatriote et coéquipier Hugo Houle et le Français Valentin Madouas.

Woods est le 17e coureur qui a dû quitter la Grande Boucle à cause du coronavirus.

En début d’après-midi dimanche, le Tour de France féminin a été lancé avant l’arrivée des hommes.

Disputée entre 1984 et 2009, l’épreuve revient après douze ans d’absence jusqu’au 31 juillet 2022.

Les Québécoises Simone Boilard, Olivia Baril et Magdeleine Vallières-Mill participent à l’épreuve, chacune au sein d’une équipe différente.

Quelques heures avant le premier passage du peloton vers 18 h (12 h heure du Québec), les Champs-Élysées sont déjà envahis par plusieurs dizaines de milliers de personnes et la foule ne cesse de prendre de l’ampleur.

Le temps et magnifique et les fans danois munis du drapeau rouge et blanc sont omniprésents pour acclamer le futur champion du Tour de France 2022, Jonas Vingegaard.