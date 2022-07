Tout changer pour vivre en santé

Changer du tout au tout, faire un virage à 180 pour tenter d’accéder au bonheur, vivre en santé et tendre vers une qualité de vie, voilà le défi qui nous est proposé par l’auteur Jean-Michel Cohen. En envisageant la vie autrement et en modifiant notre style de vie, la félicité pourrait bien devenir accessible.

Avoir de bonnes intentions pour envisager de meilleures habitudes de vie est relativement simple, mais les mettre en pratique relève du défi.

« Lorsque l’on veut changer des choses, il y a plus de difficultés que ce que l’on pense », écrit l’auteur, Jean-Michel Cohen.

C’est que nos habitudes de vie sont inscrites dans une partie de notre cerveau et mises en mémoire, et reviennent instinctivement. C’est ce qui explique qu’il est si difficile de se défaire de mauvaises habitudes, comme la dépendance à l’alcool, à la cigarette ou de manger des aliments qui ne nous conviennent pas, parce qu’elles procurent un certain plaisir et il est facile d’y avoir recours. Il en va de même lorsqu’il est question de sortir de sa zone de confort en entreprenant une démarche professionnelle pour changer d’emploi, reprendre des études ou se lancer en affaires. Pour y parvenir, la motivation doit être très grande, sinon notre cerveau nous joue des tours, nous obligeant pratiquement à retourner à nos anciennes habitudes, nous propulsant vers la case départ.

Étape par étape

Et si on changeait tout ?, Dr Jean-Michel Cohen, First Éditions, 235 pages

Ainsi, pour y arriver, l’auteur suggère d’y aller en douceur et non de tenter de tout changer du jour au lendemain, car la simple volonté ne suffit habituellement pas. C’est ce qui explique que la plupart des régimes drastiques ne fonctionnent pas sur le long terme. L’individu voudra assurément retourner, à un moment ou à un autre, dans ses anciennes habitudes. En revanche, si l’ancienne habitude aboutit vers une quelconque récompense, les chances de réussite sont multipliées. Ainsi, si on change d’emploi par exemple pour un meilleur salaire, ou une meilleure qualité de vie, il y a de fortes chances pour que cela fonctionne.

D’ailleurs, l’auteur révèle que selon certaines études, 90 % des résolutions prises en début d’année échouent parce qu’elles sont la plupart du temps drastiques. Pour réussir, il faut être en mesure d’analyser notre situation et d’opter, dans un premier temps, pour des objectifs faciles à atteindre pour ensuite parvenir à de plus grands changements. L’idée de tout changer dans sa vie est donc possible à condition de le faire par étape et de planifier ses objectifs en fonction de ses propres capacités.

Le psychisme

L’auteur propose plusieurs solutions afin d’améliorer son psychisme, puisque tout part de là. Ceux qui ont l’habitude de consommer des anxiolytiques, qui sont d’ailleurs de plus en plus prescrits, devraient selon lui les considérer comme une solution à court terme puisqu’ils ne fonctionnent pas sur le long terme. Ils ne servent qu’à réduire les symptômes permettant de se détacher de diverses formes d’angoisses. Malheureusement, au passage, ils éteignent vos motivations à passer à l’action. La méditation et le sport peuvent être des solutions de rechange. Encore là, il suffit de les intégrer petit à petit dans son style de vie.

Stimuler son psychique amène de belles solutions. Avoir une attitude positive, choisir des activités saines qui procurent du plaisir sont des atouts pour se diriger vers le mieux-être et vivre heureux.

► Jean-Michel Cohen est médecin nutritionniste en France et pratique depuis une quarantaine d’années.

► Il est l’auteur d’une quinzaine de livres.