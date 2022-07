Un début de vacances funeste au Québec

Au moins neuf personnes ont perdu la vie sur le réseau routier ou dans des plans d’eau depuis vendredi, alors que les vacances de la construction viennent à peine de commencer.

« Ça fait une journée qu’il est décédé et on a encore de la misère à y croire. Il commençait à peine à profiter un peu plus de la vie en se préparant à sa retraite », a raconté émotivement Jocelyn Larochelle, samedi.

Son frère aîné Christian profitait d’un congé pour faire du VTT à Saint-Narcisse-de-Beaurivage, dans Lotbinière, vendredi. Mais, voyant qu’il n’était pas rentré vers 21 h 30, ses proches ont fait appel aux autorités.

L’homme de 62 ans a été ensuite retrouvé sans vie dans un fossé situé près du rang Sainte-Anne.

Ses proches croient qu’il aurait pu subir un malaise, car il n’y avait pas de traces de freinage brusque et sa dépouille se trouvait toujours sur l’engin. « Il était connu par tout le monde dans le village, c’était vraiment un gentil géant », souligne le frère de la victime.

Une vague d’accidents

Chaque année, le réseau routier fait plusieurs victimes pendant les vacances de la construction. Et Christian Larochelle n’est pas le seul à avoir rejoint cette triste statistique ce week-end.

En 24 heures, pas moins de quatre motocyclistes âgés de 17 à 60 ans ont perdu la vie dans des accidents distincts au Québec, à la suite soit d’une sortie de route, soit d’une collision.

Mais ce sombre bilan pourrait bien s’alourdir vite parce qu’une femme de 27 ans se trouve dans un état critique après avoir embouti un poteau de Saint-Basile, dans Portneuf, samedi.

De plus, la veille, un homme de 21 ans a été happé par une voiture alors qu’il traversait une rue de Montréal à pied. Il repose toujours entre la vie et la mort.

« On a un très mauvais bilan cet été et ça ne va visiblement pas en s’améliorant. On est assez préoccupé », déplore Nicolas Ryan, porte-parole de CAA-Québec.

Ceux qui profitent du beau temps pour se baigner ne sont pas non plus à l’abri d’un accident.

Même dans l’eau

Quelques heures après qu’une adolescente de 14 ans eut perdu la vie au Super Aqua Club de Pointe-Calumet, vendredi, un homme de 28 ans a été repêché au fond d’un lac de Sainte-Lucie-des-Laurentides.

Ce dernier, qui ne portait pas de veste de flottaison, est finalement décédé samedi après-midi. Presque au même moment, un quadragénaire était retrouvé inconscient sur la plage du lac Sablon, à Saint-Polycarpe, en Montérégie. Son décès a été confirmé par la Sûreté du Québec (SQ) dimanche après-midi.

Finalement, le corps d’un homme de 49 ans qui avait été porté disparu samedi après avoir tenté de traverser à la nage la rivière Batiscan, en Mauricie, a aussi été retrouvé dimanche. Il s’agit de Christian Bourré, originaire de Saint-Tite.

La SQ soulignait pourtant, cette semaine, qu’elle allait être plus présente sur le réseau routier, les sentiers et les plans d’eau pour rappeler les consignes de sécurité aux vacanciers.

UN TRISTE BILAN

Accidents mortels

Lors des vacances de la construction

2018 : 18

2019 : 16

2020 : 9

2021 : 12

Collisions avec blessés

Lors des vacances de la construction

2018 : 656

2019 : 660

2020 : 510

2021 : 532

* Sur le territoire desservi par la Sûreté du Québec

Source : Sûreté du Québec