Une autre dure journée de travail pour l'Alliance de Montréal

L’Alliance de Montréal a connu une fin de semaine désastreuse à l’Auditorium de Verdun. Elle a subi une deuxième défaite en 48 heures face aux Growlers de Terre-Neuve, dimanche, cette fois par la marque de 105 à 85.

Il s’agit d’une 10e défaite à ses 11 dernières sorties pour la troupe de Vincent Lavandier. Elle occupe maintenant fin seule le dernier rang du classement de la Ligue élite canadienne de basketball (LECB) en vertu d’un dossier de 4-13, dépassée par son bourreau du jour (5-12).

Les Growlers n’ont en effet eu aucune pitié pour l’Alliance, qui s’est sauvé la face en dominant le quatrième quart dans une cause perdue. Après une demie, les visiteurs (54) avaient inscrit deux fois plus de points que les hôtes (27).

L’équipe montréalaise a une fois de plus payé pour son manque d’opportunisme sur les tentatives de lancer (45 %) et a commis 23 revirements, neuf de plus que son adversaire.

Pas moins de quatre joueurs des Growlers ont obtenu plus de points que le joueur le plus productif de l’Alliance, Kemy Osse (14 points). Shaquille Keith a dominé le parquet avec 27 points, mais Jahvon Blair (18) et Blake Francis (16) n’ont pas peiné à trouver le fond du panier non plus.

Il ne reste que trois parties à la saison de l’Alliance, dont les chances de participer au tournoi printanier de la LECB sont minimes. Elle pourra venger ses défaites consécutives aux mains des Growlers dès mercredi, à Terre-Neuve.