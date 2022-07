À «La belle tournée»: «Les Madelinots m’ont aidée à mieux vivre», dit Marie Denise Pelletier

Marie Denise Pelletier a adopté les Îles-de-la-Madeleine en 1979. Elle s’y est rendue presque tous les ans par la suite et y vit plusieurs mois par année depuis qu’elle a rencontré son amoureux, qui y possède une résidence.

C’est aux Îles-de-la-Madeleine que l’interprète a tourné le clip de «Tous les cris, les S.O.S.», en 1988, avec sa chevelure de feu bercée par le vent. Et comme «tout est dans tout», la demeure où elle séjourne chaque fois qu’elle pose les pieds dans l’archipel est située juste en face de la maison blanche du clip. Cette dernière appartient d’ailleurs à son beau-frère!

«Mon destin est vraiment lié aux Îles, j’avais quelque chose à vivre là», a dit Marie Denise Pelletier en entrevue avec l’Agence QMI. Elle est l’invitée de l’émission «La belle tournée» diffusée ce lundi, à TVA, épisode consacré au petit coin de paradis des Madelinots. Marie Denise Pelletier et les autres invités de Guy Jodoin – Marie-Pierre Arthur, Luis Clavis et Ariane Moffatt – se sont installés au site patrimonial de La Grave pour la captation.

«Ça fait 43 ans que j’y vais. En 1980, j’ai connu ma grande amie Lucie, qui est devenue ensuite ma coloc à Montréal. J’y allais presque tous les ans et je connais beaucoup de Madelinots. Il y a 8 ans, ma chum m’a présenté quelqu’un qui avait une résidence là-bas. Quel beau cadeau! Maintenant, j’habite entre trois à cinq mois par année aux Îles», a raconté Marie Denise Pelletier.

Elle aime bien sûr les plages de sable blanc et la nourriture, mais ce sont surtout les Madelinots qui l’ont charmée. «Leur façon de vivre et de voir la vie. J’ai toujours dit que les Madelinots m’ont aidée à mieux vivre, ils sont dans l’instant présent, ils ont le sens de la fête, ils ont une belle fierté. J’adore ces gens-là, ils sont très accueillants, c’est beaucoup à échelle humaine. Pour toutes ces raisons et plus encore, c’est sûr que la bouffe est bonne, j’y ai aussi de grands amis et la famille de mon chum est là. C’est mon deuxième chez moi.»

Durer

Il y a 40 ans cette année, Marie Denise Pelletier remportait le Festival international de la chanson de Granby. Elle a mis trois ans à se former par la suite, à prendre part à d’autres concours et à se préparer à éclore, et c’est en 1985 qu’est sorti son premier 45 tours, «Échec et mat», suivi de son premier album «Premier contact» et de «Starmania», comédie musicale dans laquelle elle a incarné Stella Spotlight. Depuis, elle gagne sa vie sur scène, consciente à 62 ans de la chance qu’elle a de durer, surtout que les projets ne manquent pas depuis qu’elle a signé avec les Productions Martin Leclerc.

En raison de la reprise des festivals, Marie Denise Pelletier est fort occupée cet été avec les représentations de la tournée «Pour une histoire d’un soir» avec ses amies Joe Bocan et Marie Carmen. Elles viennent d’obtenir un billet d’argent pour la vente de 25 000 billets, malgré la pandémie qui a bouleversé leur calendrier.

«On est très heureuses, on en a pour une année encore. Faire plaisir aux gens, c’est notre véritable salaire, c’est tellement valorisant de savoir qu’on peut toucher les gens tous les soirs.»

L’an prochain, Marie Denise Pelletier va proposer un nouvel opus et partir en tournée solo en 2024.

«On s’arrête en avril 2023, les filles et moi. On va brailler notre vie, mais notre amitié va survivre, ça, c’est sûr. On termine ça avec l’Orchestre symphonique de Québec au Grand Théâtre de Québec, il va y avoir enregistrement du spectacle, donc un disque à venir.»

L'émission «La belle tournée» est présentée chaque lundi, à 20 h, à TVA.