Abitibi-Témiscamingue: un homme dans la vingtaine manque à l’appel

La Sûreté du Québec (SQ) demande l’aide du public afin de localiser un homme de 26 ans porté-disparu depuis mercredi en Abitibi-Témiscamingue.

Percy James Poucachiche a été vu pour la dernière fois chez lui dans un secteur boisé près des routes 117 et 113 à Louvicourt.

«Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité», a indiqué la SQ.

Il mesure 1,75 m (5pi 9po) et pèse 77 kg (170 lb). Portant une moustache et une barbe, Percy James Poucachiche a les cheveux noirs courts et les yeux noirs.

Au moment de sa disparition, il portait une camisole à carreaux blanc et turquoise, un pantalon vert et des espadrilles noires.

Toute personne qui verrait le jeune homme est priée de communiquer avec la police en composant le 911.