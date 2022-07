Biden doit renoncer à se représenter, ça presse!

Dans le Washington Post d’hier, un chroniqueur invité, Steven Isenberg, dit que Biden doit annoncer le plus rapidement possible qu’il ne se représentera pas. Oui, ça presse. À mon avis, l’annonce qu’il va prendre sa retraite est probablement la seule façon de sauver son parti d’un désastre aux élections de mi-mandat de novembre.

À 79 ans, il est déjà le plus vieux président de l’histoire des États-Unis. Chez les démocrates (par pitié pour Biden?), on n’ose pas trop l’évoquer publiquement. Son âge, à n'en pas douter, va être utilisé par les républicains cet automne. Ça préoccupe beaucoup les électeurs interrogés.

La réalité, c’est que personne n’en veut pour 2024: ni les électeurs démocrates ou indépendants, ni les élus de son parti. Un sondage New York Times/Siena College révèle que 64% des démocrates aimeraient mieux qu’un autre que lui se présente en 2024: 33% d’entre eux disent que c’est à cause de son âge, contre 32% qui sont insatisfaits de la façon dont il accomplit ses fonctions. Chez les démocrates de moins de 30 ans, ils sont 94% à vouloir un autre candidat que Biden.

S’il décide de se représenter, le sondage du New York Times indique quand même que la lutte serait serrée: Biden 44%, contre 41% pour Trump. Une telle marge n’assurerait pas nécessairement sa victoire électorale.

Le pessimisme des électeurs américains

Les trois quarts des électeurs américains sont extrêmement pessimistes pour l’avenir de leur pays. Ça comprend tous les groupes d’âge, de toutes origines ethniques ou raciales, ruraux comme citadins. Les États-Unis traversent une des périodes les plus sombres de leur histoire. La montée de la droite néo-fasciste trumpienne menace les fondements mêmes de leur démocratie.

Une fois l’annonce faite qu’il ne sollicitera pas un nouveau mandat, Biden et les démocrates pourraient se concentrer, d’ici les élections de mi-mandat, sur la nécessité d’obtenir une majorité suffisante dans les deux chambres afin de pouvoir réaliser leur programme dans les deux années qui restent.

L’enfer politique des démocrates

On imagine l’enfer politique dans lequel vont être plongés les démocrates s’ils doivent subir, pendant les deux dernières années de Biden à la présidence, des majorités républicaines à la Chambre et au Sénat. Attendez-vous à des commissions d’enquête en rafale, sur tout et rien, impliquant des démocrates.

Sans que ce soit la faute de Biden, il n’a pu mettre en œuvre une bonne partie de ses projets. La pandémie, la guerre en Ukraine et ses répercussions économiques mondiales ont joué contre lui. Les sénateurs démocrates réfractaires Manchin et Sinema y sont aussi pour beaucoup.

Coté positif de sa présidence, il faut être d’une reconnaissance sans borne à Biden pour avoir réussi de justesse à chasser de la Maison-Blanche l’odieux Trump qui a tenté par tous les moyens, y compris l’insurrection, de rester au pouvoir. Il s’est aussi fermement opposé à la Chine et à la Russie. Son soutien à l’Ukraine est exemplaire au point d’être applaudi par les républicains.