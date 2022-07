Des boissons alcoolisées allégées pour savourer l’été

KIM CRAWFORD ILLUMINATE

Photo courtoisie

Le sauvignon de Kim Crawford est l’un des plus grands vendeurs à la SAQ. Illuminate, sa version légère, est arrivée il y a à peine un an. C’est probablement le vin le plus faible en alcool (7 %) de la SAQ. L’étiquette met de l’avant sa faiblesse en calories (soit 90 calories par portion de 3⁄4 tasse [188 ml]). Pour une coupe standard de 5 onces (150 ml), on obtient 72 calories et 1,2 g de sucre. Le vin n’entre pas dans la catégorie des vins secs puisqu’il apporte 8 g de sucres résiduels par litre. Pourtant, dans un verre standard, la quantité de sucre reste peu significative, soit 1⁄4 c. à thé de sucre. Quant au processus de fabrication, une partie du vin subit un processus de désalcoolisation (par distillation sous vide) jusqu’à ce qu’il atteigne moins de 1 % d’alcool. Ce dernier est ensuite marié au vin de base non désalcoolisé pour arriver au résultat final de 7 %.

SVELTE : PEU D’ALCOOL, PEU DE CALORIES

Photo courtoisie

Contrairement à la croyance populaire, la majeure partie des calories dans le vin proviennent de l’alcool et non du sucre résiduel. Les vins peu alcoolisés contiennent donc moins de calories. C’est le cas des vins Svelte qui affichent 8 % d’alcool. Avec 100 calories par portion de 188 ml, soit 80 calories par coupe de 150 ml.

Photo courtoisie

La version à 4 % d’alcool, soit le Svelte melon d’eau, est parfaite pour les amateurs de saveurs fruitées particulièrement aromatiques.

Photo courtoisie

En nouveauté, Svelte propose le prêt à boire Spritz citron, une boisson pétillante au vin blanc. Il apporte 4 % d’alcool, 70 calories et 0 g de sucre par canette de 355 ml.

ALTERNATIVES SANS ALCOOL

Photo courtoisie

Les prêts à boire sans alcool sont de plus en plus populaires. Sans nul doute, les breuvages Atypique trônent en haut du palmarès. La famille ne cesse de s’agrandir avec maintenant 7 saveurs (mojito, sangria rouge, spritz, amaretto sour, rhum épicé & cola, gin tonic, margarita). Chaque canette apporte entre 60 et 80 calories et entre 15 et 19 g de sucres.

Comment explique-t-on qu’ils soient plus sucrés que les seltzers, mais qu’ils apportent moins de calories ? Rappelez-vous, la majeure partie des calories provient de l’alcool (7 calories par gramme d’alcool) alors que, dans le cas de Atypique, les calories proviennent du sucre seulement, soit 4 calories par gramme. Une boisson avec 15 g de sucres apportera 60 calories, soit 15 g x 4 calories. Une boisson gazeuse de même format apporte 39 g de sucres et 140 calories. La différence est éloquente.

Seltzers

L’engouement pour les Seltzers1 est bien présent depuis quelques années. Ils rafraîchissent à souhait, sont modérés en alcool et peu sucrés. Ils sont fabriqués à base de malt, de vodka ou de cidre.

TAÏGA SELTZER FRAMBOISE & CAMERISE

5 % D’ALCOOL

Photo courtoisie

On adore ce prêt à boire développé par une jeune entrepreneure, Claudie Lamoureux, et qui vient de souligner sa première année d’existence. Fabriqué à Hemmingford, ce Seltzer à base de cidre met en vedette la framboise et la camerise, deux petits joyaux d’ici. Il apporte 100 calories par canette de 355 ml et seulement 1 g de sucre. Un produit distinctif

WALTER CAESAR

4,5 % D’ALCOOL

Photo courtoisie

Il est intéressant de retrouver des cocktails en version salée et non sucrée. C’est ce que propose Walter Caesar avec un cocktail artisanal à la vodka juste parfaitement épicé. Produit à Vancouver, ce prêt à boire propose une belle liste d’ingrédients, sans aucun additif.

LA DOLCE VITA-SELTZER

4 % D’ALCOOL

Photo courtoisie

Avec 90 calories et 3 g de sucres, ce seltzer est une belle découverte à savourer. Produit conçu par l’homme d’affaires des Laurentides François Tremblay, il fait fureur aux États-Unis. L’entreprise a d’ailleurs récolté plusieurs prix. Si la saveur canneberges est disponible au Québec, il faut visiter nos cousins américains pour déguster les autres saveurs (orange sanguine&pamplemousse, citron&lime).

NOROI VODKA SODA CITRON LIME

4 % D’ALCOOL

Photo courtoisie

Fabriqués à Saint-Hyacinthe, les prêts à boire à base de vodka Noroi comptent parmi les nombreux produits de l’entreprise. Ils apportent 80 calories et moins de 1 g de sucre par canette de 355 ml

CHERRY RIVER - HARD SELTZER

4 % D’ALCOOL

Photo courtoisie

Marc Dupré a le vent dans les voiles avec ses spiritueux et prêts à boire faits à Magog. Les seltzers à base de malt Cherry River apportent 90 calories et 3 g de sucres par canette de 355 ml. Ils se déclinent en trois saveurs originales (pêche + basilic, yuzu + lime et cerises + canneberges).

1 Le Seltzer est une eau pétillante alcoolisée aromatisée aux fruits. Il peut être à base de malt, de cidre, de vin ou de spiritueux. On retrouvera les seltzers à base de spiritueux à la SAQ, ceux à base de malt dans les épiceries et les dépanneurs.