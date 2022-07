Des excuses aux Autochtones «pour le mal commis»

Le pape François a présenté en personne lundi des excuses aux peuples autochtones « pour le mal » causé pendant des décennies dans le système des pensionnats canadiens, une « erreur dévastatrice » selon lui.

Le souverain pontife a prononcé ces paroles très attendues au jour deux de sa visite canadienne, sur le site de l’ancien pensionnat d’Ermineskin, à une centaine de kilomètres au sud d’Edmonton, en Alberta.

« Les politiques d’assimilation ont fini par marginaliser systématiquement les peuples autochtones [...] Vos langues et vos cultures ont été dénigrées et supprimées », a-t-il regretté.

« Les enfants ont subi des abus physiques et verbaux, psychologiques et spirituels », a-t-il relaté, se disant « affligé » et évoquant une « erreur dévastatrice » devant être partagée avec les gouvernements de l’époque.

Honte

« Avec honte et clarté [...], je demande humblement pardon pour le mal commis par de nombreux chrétiens contre les peuples autochtones », a déclaré le Saint-Père en espagnol.

Le pape François est ainsi devenu le premier chef de l’Église catholique à reconnaître ces faits douloureux et à transmettre ses excuses directement aux survivants et leurs familles, à même leur territoire.

Quelques milliers de personnes, dont plusieurs ont vécu les violences des pensionnats, étaient venues l’entendre, sous une pluie fine et dans une ambiance lourde en émotions.

En avril, il avait livré de premières excuses et amorcé le processus de réconciliation, en présence de délégations autochtones reçues au Vatican.

Des survivants touchés

Ces propos ont résonné jusqu’à Sainte-Anne-de-Beaupré, près de Québec, où plusieurs membres de communautés autochtones se trouvent déjà en attendant le passage du pape prévu jeudi.

« De l’entendre parler de réconciliation, de guérison, ça m’a beaucoup touchée », a confié au Journal Chantale Awashish, survivante des pensionnats originaire d’Obedjiwan.

« Il a nommé les choses, il a reconnu clairement ce qui s’est passé dans les pensionnats et il a imploré notre pardon. Et il l’a répété plus d’une fois, c’était important pour moi », dit-elle.

Pour le chef de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, Ghislain Picard, ces excuses représentent une « étape importante », mais il reviendra aux survivants d’en mesurer la portée réelle.

Selon Gilles Routhier, professeur titulaire de la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l’Université Laval, cette première allocution du pape lors de son « pèlerinage pénitentiel » canadien a probablement répondu aux attentes élevées auxquelles il était confronté.

« Il n’est pas resté en superficie [...] Il a évoqué longuement les douleurs, les peines et les blessures », a-t-il noté.

– Avec la collaboration de Pierre-Paul Biron, Jean-Luc Lavallée, AFP et Vatican News

Quelque 65 000 personnes sont attendues mardi pour une messe en plein air au Stade du Commonwealth, à Edmonton. Le pape atterrira ensuite à Québec mercredi.

Le drame des pensionnats autochtones

130 pensionnats autochtones de 1831 à 1996, dont une douzaine au Québec

Établissements financés par le gouvernement fédéral et administrés majoritairement par des religieux

150 000 enfants inuits, métis et des Premières Nations séparés de leur famille, dont plusieurs ont été victimes d’abus physiques ou sexuels

Entre 3000 et 6000 décès, la plupart avant 1940

Un « génocide culturel » selon la Commission de vérité et réconciliation du Canada

1300 sépultures anonymes découvertes en 2021 près de pensionnats

Sources : Commission de vérité et réconciliation du Canada, L’Encyclopédie canadienne, AFP et archives Le Journal

Des plaies encore douloureuses

« C’était la moindre des choses que le pape se présente ici au Canada et qu’il présente ses excuses. J’espère aussi que ça va être réitéré aux autres endroits qu’il va fréquenter pendant son voyage. »

– Rémy Vincent, Grand Chef de la nation huronne-wendat

« La visite du pape m’amène à me rendre compte que ces blessures-là ne sont pas guéries. [...] Pour moi, c’est un petit pas vers l’avant [...]. »

– Dr Stanley Vollant, chirurgien Innu et fondateur de l’organisme Puamun Meshkenu, dont la mère a été pensionnaire

« Pour nous, ce qui est important, c’est que la vérité, que la lumière soit faite sur toutes les actions de l’Église, notamment sur les pensionnats indiens. »

– Thérèse Niquay, directrice des services et projets communautaires à Manawan et survivante d’un pensionnat

« Ce sont des paroles que tous les survivants sans exception méritent d’entendre. Ça fait partie d’un processus de guérison collectif mais aussi individuel. »

— Ghislain Picard, chef de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador

« La réconciliation est l’affaire de tous les Canadiens. Il nous appartient de faire preuve d’ouverture, d’écouter et de partager. [...] Personne ne doit oublier ce qui s’est passé dans les pensionnats du Canada, et nous devons tous veiller à ce que cela ne se reproduise jamais. »

— Justin Trudeau, premier ministre du Canada

— Propos recueillis par l’Agence QMI et Jean-Luc Lavallée, Le Journal de Québec