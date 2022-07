Football universitaire: Matthew Bergeron nommé capitaine par ses coéquipiers à Syracuse

À l’aube de sa quatrième saison à l’Université de Syracuse, le bloqueur Matthew Bergeron s’est vu accorder la plus belle marque de respect qui soit de la part de ses coéquipiers, qui l’ont élu parmi les trois capitaines de l’équipe.

« Ce sont les joueurs qui votent et je me sens choyé d’avoir été choisi. Ça veut dire beaucoup sur la façon dont mes coéquipiers me voient comme personne sur le terrain et en dehors. Les joueurs de ligne offensive, nous sommes souvent dans l’ombre, donc c’est une belle marque de reconnaissance », a expliqué Bergeron lors d’un entretien.

« Je le vois comme une belle responsabilité, pas comme de la pression. Je reste moi-même et je ne deviens pas une autre personne. Je vais continuer d’être leader par l’exemple, que ce soit sur le terrain, en classe, au gymnase ou dans les entraînements. Je suis toujours très intense dans tout ce que je fais et mes coéquipiers l’apprécient», a noté celui qui a disputé les 12 matchs de la dernière campagne comme bloqueur à gauche.

Vent d’optimisme

La saison débute le 3 septembre contre Louisville, mais déjà, l’optimisme règne pour l’athlète de Victoriaville et ancien des Filons du Cégep de Thetford Mines.

Bergeron a en effet été nommé sur la liste présaison du East-West Shrine Bowl 1000, en compagnie de deux coéquipiers. Ils sont aussi huit, dont Bergeron, à figurer sur la liste présaison des étoiles de la conférence ACC, dont deux qui sont même «All American», la liste d’étoiles au pays.

Après une difficile saison d’une victoire et 10 revers en 2020, l’Orange de Syracuse s’est ressaisi avec une fiche de 5-7 l’automne dernier. Aux yeux de Bergeron, ce n’était qu’un début.

«On a une équipe bourrée de talent et on entrevoit une grosse saison. On a tout pour aller loin et je suis excité à l’idée de jouer dans un Bowl. Ça finirait ma carrière universitaire sur une bonne note», a-t-il dit.

Vers le repêchage

Bergeron s’attend, à moins d’une surprise, à disputer sa dernière saison. Il sera admissible au repêchage de la NFL, en avril.

La perspective de faire le saut chez les professionnels ne le détourne pas du moment présent, assure-t-il.

«Tout le monde vit ce processus différemment. Je reste humble et les pieds bien sur terre. Le repêchage, c’est plus tard dans le temps. Il y a beaucoup d’étapes avant d’arriver là.

«On a une très bonne équipe et c’est là-dessus que je me concentre. J’ai hâte au repêchage, mais ce n’est pas ce qui va me définir. Je suis déjà content de représenter le Québec au niveau universitaire américain. Si je suis repêché après, c’est tant mieux», a-t-il résumé.

En attendant, Bergeron se dit dans la meilleure forme de sa vie, à l’approche du camp d’entraînement qui se mettra en branle le 2 août.