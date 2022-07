Il prend le volant à 9 ans en sauveur

Un homme qui a perdu conscience à la suite d’une piqûre d’abeille alors qu’il conduisait sur une route à 90 km/h a été sauvé par les réflexes hors du commun de son fils de 9 ans, qui a pris le volant pour amener le véhicule en lieu sûr.

« Il y a tellement de choses qui auraient pu arriver. Je suis vraiment fier de la façon dont mon fils a réagi, ça aurait pu très mal se terminer », lance Chantale Ouellette au lendemain de ce qui a failli être une tragédie.

Son conjoint, Charles Goulet, venait de passer l’après-midi dans son verger du Domaine Pyrus à Bromont pour y vendre du miel avec son fils Émile, samedi. Mais au moment du départ, l’homme de 40 ans s’est fait piquer par une abeille, au niveau de l’oreille.

Après être entré dans sa voiture, M. Goulet a contacté sa femme via le système mains libres pour lui dire qu’il ne se sentait pas bien, tout en se dirigeant vers la maison, qui se trouvait à peine trois kilomètres plus loin. Mais il n’a jamais terminé sa conversation.

« D’un coup, tout a basculé, j’ai perdu connaissance. Mon fils m’a dit que j’avais les yeux grands ouverts, mais que je ne réagissais plus », raconte le père de famille, qui n’avait pourtant jamais réagi de la sorte à une piqûre d’abeille.

En sens inverse

Mais la voiture était toujours en mouvement sur la route Pierre-Laporte, où la limite est de 90 km/h, et elle se dirigeait dangereusement dans la voie opposée. C’est à ce moment que le petit Émile, assis à l’arrière de l’automobile, a pris les choses en main.

« En premier, je me suis détaché et j’ai embarqué sur papa. Après ça, j’ai enlevé son pied de sur l’accélérateur et j’ai braké. Puis, j’ai mis la voiture sur park », explique timidement le garçon de 9 ans.

C’est donc sur l’accotement à contresens, mais en toute sécurité que le père et son fils ont terminé leur course. Le tout, sans aucune blessure et une toute petite égratignure sur le véhicule.

Ce n’est que quelques instants plus tard que Chantale Ouellette, elle-même allergique au venin d’abeille, est arrivée sur les lieux avec un Epipen. C’est à ce moment que son conjoint s’est réveillé, avant d’être emmené à l’hôpital.

Photo courtoisie

De l’expérience

Pour le couple, c’est l’expérience de leur fils avec des véhicules à moteur qui a sauvé M. Goulet ce jour-là. Le garçon a appris depuis quelques années à conduire un VTT de type « côte-à-côte » sur le terrain de leur verger.

« J’ai agi sans vraiment réfléchir », affirme Émile quand on lui demande ce qui l’a poussé à agir avec autant de sang-froid.

« Il dit tout le temps qu’il veut m’accompagner au verger, d’un coup qu’il m’arrive quelque chose. Ça a adonné qu’il était là au bon moment, c’est un peu mon ange gardien », conclut M. Goulet.