La Mauricie: destination de prédilection pour vos rendez-vous gourmands et culturels de l’été

La belle d’à côté vous invite à explorer ses plus beaux attraits gourmands et culturels pour vos vacances estivales. Posez vos valises en Mauricie et laissez-vous séduire par son ambiance festive et sa nature authentique!

Avec ses 17 500 lacs, ses vastes forêts et ses parcs, sa campagne et ses villes ainsi que ses nombreux événements, la Mauricie est une destination qui a beaucoup à vous offrir en matière de beaux paysages et de découvertes culturelles.

N’attendez plus pour planifier votre séjour dans la région en prenant soin d’intégrer ces trois activités coups de cœur à votre itinéraire!

Planifiez une tournée gourmande

Pour les fins gourmets et les curieux de nature, satisfaites vos les papilles avec la Mauricie gourmande en découvrant les restaurants, les microbrasseries, les distilleries, les vignobles, les fromageries, les marchés et les boutiques de la région.

Au menu: plus d’une cinquantaine d’adresses à découvrir sur votre route qui mettent en valeur les délicieux produits du terroir mauricien.

Vous êtes amateur de bière? Ça tombe bien puisque la Mauricie est une destination reconnue mondialement pour ses bières de microbrasserie! Prenez la Route des Brasseurs et découvrez ces 4 microcircuits: Le Circuit de l’Est, le Maskinongé, le La Tuquois et le Trifluvien.

Quelques produits du terroir mauricien à savourer

Crédits: ©Québec Authentique, Damien Lair / ©Tourisme Mauricie, Étienne Boisvert

Assistez à une représentation de la série hommage du Cirque du Soleil

Du 20 juillet au 20 août 2022, le Cirque du Soleil présentera le spectacle Vive nos divas! en exclusivité à l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières.

Rendant hommage aux icônes de la chanson québécoise, cette production tant attendue accueillera sur scène non seulement des chanteuses, mais également des acrobates et des danseurs dans une scénographie inspirée par la force de la nature.

Si vous n’avez jamais eu l’occasion d’assister à un spectacle au cœur de ce magnifique amphithéâtre, situé au confluent du fleuve Saint-Laurent et de la rivière Saint-Maurice, c’est votre chance de découvrir cet emplacement féérique lors d’une soirée tout en musique.

Tous les ingrédients réunis pour une soirée magique Une salle de spectacle en extérieur pour sentir la brise du fleuve tout en étant protégé des intempéries. Une fable musicale qui voyagera à travers toutes les époques de votre mémoire. Une célébration de l’héritage vivant et du legs vibrant de nos chanteuses québécoises. Un univers bucolique et épuré porté par un souffle acrobatique et chorégraphique rythmé. X

Crédit: ©Marie-Andrée Lemire

Visitez le Musée POP

Situé dans le centre-ville de Trois-Rivières, à quelques pas de l’Amphithéâtre Cogeco, le Musée POP propose plusieurs expositions dynamiques et interactives qui plairont assurément à toute la famille.

Sa mission est de vous faire découvrir les façons d’être et les savoir-faire des Québécois en explorant plus en détail les éléments phares de notre vie quotidienne.

Réservez également une visite guidée de la Vieille Prison de Trois-Rivières (8 ans et plus) pour découvrir les moindres secrets de ce monument historique qui a été l’établissement de détention le plus longuement en fonction au Canada. D’ailleurs, la prison célèbre ses 200 ans cette année. Frissons garantis!

Les expositions à ne pas manquer cet été Place au cirque!: les arts du cirque occupent une place importante dans le cœur des Québécois. C’est pourquoi cette exposition vous invite à retracer l’histoire de cet univers fantastique à travers des costumes, décors, photos, projections, etc. les arts du cirque occupent une place importante dans le cœur des Québécois. C’est pourquoi cette exposition vous invite à retracer l’histoire de cet univers fantastique à travers des costumes, décors, photos, projections, etc. En savoir plus L’ADN des superhéros: cette exposition, adressée aux enfants, se présente sous la forme d’un parcours et d’une mission ludiques ayant pour thème les superhéros. Elle promet d’inspirer les jeunes visiteurs et de les aider à gagner confiance en eux. cette exposition, adressée aux enfants, se présente sous la forme d’un parcours et d’une mission ludiques ayant pour thème les superhéros. Elle promet d’inspirer les jeunes visiteurs et de les aider à gagner confiance en eux. En savoir plus Épingler le Québec: découvrez une collection de près de 27 000 macarons portant sur des sujets variés, mais dont la signification de chacun est étroitement liée à l’histoire du Québec des années 1970 à 2015. découvrez une collection de près de 27 000 macarons portant sur des sujets variés, mais dont la signification de chacun est étroitement liée à l’histoire du Québec des années 1970 à 2015. En savoir plus Attache ta tuque!: langue, gastronomie, hockey, Premières Nations, contes et légendes, ingéniosité, hiver et musique, cette exposition vous dévoile un portrait socioculturel du peuple québécois. langue, gastronomie, hockey, Premières Nations, contes et légendes, ingéniosité, hiver et musique, cette exposition vous dévoile un portrait socioculturel du peuple québécois. En savoir plus

Crédits: ©Musée Pop / ©Samuel Cyr / ©Damien Lair

Avec ses 40 000 km2 de territoire, la Mauricie regroupe des attraits variés qui plairont assurément à toute la famille. Pour en apprendre davantage sur cette destination, visionnez la chronique à Salut Bonjour et planifiez votre escapade dans cette région!