Le propriétaire de la Fromagerie Boivin songe à «une route des poutines»

Le propriétaire de la fromagerie Boivin, à Saguenay, croit que le Québec aurait beaucoup à gagner en créant une «route des poutines» pour permettre aux touristes de goûter aux meilleures poutines de la province.

• À lire aussi: La meilleure poutine est à... Yamachiche!

«On a eu la route des bières et la route des fromages. De plus en plus les gens s'intéressent aux patrimoines culinaires, les gens voyagent pour gouter. Alors, pourquoi ne pas créer une route et mettre de l'avant des restos ?», s’est questionné Luc Boivin.

L'emblème culinaire québécois est d’ailleurs reconnu partout dans le monde.

Cette popularité, le propriétaire de la fromagerie Boivin, aimerait en profiter davantage. Il imagine un tracé qui ferait découvrir les différentes variétés de poutines partout au Québec.

«La poutine est une tendance alimentaire, a dit Luc Boivin. La prochaine vague va être la poutine [...]. On le voit en Europe, il y a des poutineries. La route vous permettra de trouver la meilleure poutine Québec. Parfois les gens aiment ça plus de sauce, moins de sauce, avoir du fromage dans le fond, avec du fromage râpé. Il n'y a pas de mauvaises poutines. Il y en a pour tous les goûts.»