L'Europe veut faire le plein de gaz avant l'hiver

La diminution de l'approvisonnement de gaz russe en Europe à partir de mercredi annonce une saison froide difficile, prévient un expert.

«Le grand espoir pour le prochain hiver, c'est qu'il ne soit pas trop rude et qu'il ne dure pas trop longtemps», illustre Yvan Cliche, spécialiste des questions énergétiques et membre du Centre d'études et de recherches internationales de l'Université de Montréal (CERIUM), de passage sur les ondes de QUB Radio, lundi.

D'ordinaire, l'Europe tente de remplir ses réserves à 70% de leur capacité avant l'arrivée de l'hiver. Or, le continent cherche à les remplir à totalité afin d'éviter une crise si la Russie coupait complètement les vivres.

«En 2009, la Russie avait coupé le gaz à l'Ukraine et ç'a provoqué une douzaine de morts en Europe», rappelle Yvan Cliche.