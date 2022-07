Météo du jour: un peu de pluie pour faire baisser l’humidex

Les averses qui balaient une bonne partie des secteurs de la province depuis la nuit devraient se poursuivre durant une partie de la journée de lundi, tandis que le mercure sera à la baisse, même si le facteur humidex sera de mise dans le sud du Québec.

Selon Environnement Canada, on s’attend à un risque d’orages en matinée à Montréal et ses environs où les averses cessant en après-midi devraient laisser place à un dégagement avec des températures de 27 degrés et un humidex 33.

Pratiquement, le même scénario est attendu dans l’ouest de la province, alors que la pluie matinale devrait laisser place à une alternance de soleil et de nuages, mais le mercure sera nettement à la baisse avec 22 degrés au thermomètre.

Les secteurs du centre de la province sont également concernés par le mauvais temps pluvieux et des risques d’orage avec des vents du sud-ouest et des rafales de 40 km/h, notamment en Estrie, en Beauce et à Québec, selon les prévisions de l’agence fédérale.

Le temps sera généralement nuageux avec un risque d’orages violents dans l’est du Québec, notamment dans certains secteurs du Bas-Saint-Laurent et de la pointe gaspésienne, où des averses éparses devraient cesser en matinée.