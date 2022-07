Piégé par sa surconsommation

Maxime dépense sans compter et son endettement est devenu chronique. Tant et si bien qu’il doit cumuler trois emplois pour faire face au remboursement mensuel de ses dettes.

Sa vie familiale commence aussi à s’en ressentir et il aimerait renouer avec un meilleur équilibre, tant sur le plan personnel que financier.

Il décide donc de ne conserver que son emploi principal pour pouvoir consacrer davantage de temps à sa famille. Mais avec des dettes atteignant 80 000 $ et des paiements mensuels minimums de 2 400 $, il ne peut plus verser leur dû à ses créanciers qui commencent à s’impatienter...

Des dépenses incontrôlables

Mais comment donc en est-il arrivé là ? De son propre aveu, Maxime vit nettement au-dessus de ses moyens et il achète tout ce qui lui fait envie sans même s’inquiéter des prix. Vêtements, équipements électroniques, voyages s’ajoutent aux nombreuses petites dépenses quotidiennes.

« Lorsque nous avons examiné ses relevés bancaires, nous avons constaté par exemple qu’il se rend régulièrement au dépanneur, parfois même plusieurs fois par jour, et qu’il y achète ses lunchs, du café, fait le plein d’essence de son véhicule, etc. », explique Sabrina Fortin, syndique autorisée en insolvabilité et directrice en redressement financier chez Raymond Chabot.

Toutes ces petites sommes additionnées finissent par représenter plusieurs centaines de dollars par mois.

Pour pouvoir assumer toutes ses dépenses, Maxime a pris un deuxième et même un troisième emploi à temps partiel. Mais ce mode de vie est rapidement devenu invivable, sans compter que plus il gagne d’argent et plus il dépense, et ce sans même réussir à diminuer ses dettes initiales de 80 000 $.

L’an dernier, Maxime a tenté de reprendre le contrôle de la situation en obtenant un prêt de consolidation de 60 000 $ de son institution financière afin de régler d’un coup tous les soldes de ses cartes de crédit. Mais cela n’a servi à rien puisqu’il a continué à dépenser au même rythme effréné.

Reprendre le contrôle

« Maxime est donc venu nous consulter pour tenter de reprendre le contrôle de ses finances. Il a un emploi principal bien rémunéré et est en mesure de rembourser une bonne partie de ce qu’il doit, mais pas en totalité », indique Sabrina Fortin.

Désireux d’éviter la faillite, il a opté pour la proposition de consommateur à raison d’un paiement mensuel de 1000 $ pendant 60 mois, pour un total de 60 000 $. La proposition inclut le prêt de consolidation, les soldes de ses cartes de crédit, les soldes encore dus pour des meubles et un ordinateur achetés à crédit, ainsi qu’une marge de crédit personnelle.

Ce montant tient compte de ses capacités financières et lui permet de mieux gérer son budget puisqu’il n’aura qu’un seul paiement à effectuer. Grâce à la proposition, il pourra aussi conserver tous ses biens, notamment sa maison détenue en copropriété avec sa conjointe. Il peut également garder son véhicule financé, ainsi que ses REER », détaille Sabrina Fortin.

Elle souligne toutefois que Maxime aurait tout intérêt à réfléchir à son rapport à la consommation pour éviter de retomber dans la même spirale d’endettement.

« Une réflexion sur la cause de ses achats impulsifs s’impose. Bien souvent, on observe que les gens dépensent de façon inconsidérée pour combler un vide ou encore pour éviter de faire face à une situation. Aller chercher de l’aide auprès d’un professionnel de la santé psychologique est parfois nécessaire pour retrouver son équilibre », recommande-t-elle.

SA SITUATION FINANCIÈRE

Actifs

Maison en copropriété avec sa conjointe : valeur de 350 000 $, hypothèque de 260 000 $

Véhicule financé : solde de 14 000 $

REER : 10 000$ Bullet Coul Section B

Dettes de consommation

Consolidation de dettes : 60 000 $

Marge de crédit : 10 000 $

Cartes de crédit de magasin : 3000 $

Ordinateur financé : 1000 $

Meubles financés : 6000 $

TOTAL DES DETTES : 80 000 $

Revenus mensuels

Emploi principal : 4000 $

Dépenses mensuelles