Pour mettre fin aux cystites à répétition

J’aimerais vous faire connaître ainsi qu’à vos lecteurs, comment j’ai réglé mon problème de cystite récurrente depuis maintenant plusieurs années, soit depuis que mon médecin m’a prescrit un médicament appelé MONUROL. Ça consiste en une poudre qu’on dilue dans l’eau et qu’on doit prendre tous les dix jours. Le médicament agit localement et n’interfère avec aucun autre organe. Depuis lors, je n’ai plus fait aucune infection urinaire.

Nicole B

Ce médicament de la classe des antibiotiques agit en tuant les bactéries qui causent les infections. Il est prescrit sous ordonnance et on ne doit sous aucun prétexte cesser de le prendre sans en aviser son médecin. Tout comme il faut lui faire savoir s’il cause des effets secondaires tels que des brûlures d’estomac, une faiblesse inexpliquée, de la douleur abdominale, de la diarrhée, un écoulement nasal, des étourdissements, un mal de dos, des maux de tête ou de la nausée.