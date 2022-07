Sainte-Anne est prête à accueillir le pape dans ses rues

La Ville de Sainte-Anne-de-Beaupré se dit prête à accueillir le pape François, jeudi, alors qu'il donnera une messe à la basilique et foulera ses rues en papemobile.

«La joie des pèlerins et des visiteurs à l’extérieur de la basilique atteindra son paroxysme lorsqu’ils verront le Saint-Père de près lors de sa promenade en papemobile», a soutenu Assunta Bouchard, vice-rectrice de la basilique, par voie de communiqué.

Balade en papemobile

La semaine dernière, l'archevêque de Québec, le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, avait confirmé que le pape ferait une balade en papemobile sur le terrain de la basilique et dans les rues avoisinantes, avant la messe qui se déroulera à 10h. Seuls les détenteurs de billets pourront assister à la messe.

La Municipalité et les responsables de la basilique assurent que tout sera mis en place pour que les pèlerins vivent l'expérience de façon agréable. On mettra à leur disposition des écrans géants tout autour de l'église et sur le terrain du Domaine Sainte-Anne ainsi que des services sanitaires, alimentaires et de santé.

De la place au camping

Il reste d'ailleurs quelques places dans le camping du Domaine Sainte-Anne, devant la basilique, a souligné le maire de Sainte-Anne-de-Beaupré, Jacques Bouchard.

L'élu insiste pour dire que les campeurs doivent cependant prévoir leur déplacement avant le 28 juillet, puisque la route 138 sera fermée aux gros véhicules cette journée-là.

Le maire est fier de la visibilité que cet événement donne à sa ville. «Sainte-Anne-de-Beaupré brillera de tous ses feux en ce 28 juillet et démontrera au monde qu’elle sait accueillir ses invités avec fierté, honneur et hospitalité », a-t-il affirmé.