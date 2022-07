Son numéro aux côtés de son mentor

Dominik Walsh a compris qu’il pourrait faire carrière comme entraîneur de baseball au Québec quand, adolescent, il a commencé à côtoyer Jean-Philippe Roy. Ce soir, son numéro 2 chez les Diamants de Québec ira rejoindre le 9 de son mentor dans les hauteurs du Stade Canada.

Dans la dernière décennie, Walsh a bâti la dynastie des Diamants, qui allait remporter quatre championnats et disputer six finales en sept ans. Et cette passion du coaching, l’ancien gérant l’avait dans les veines depuis son enfance.

« On était jeunes, Dave Dufour [ex-entraîneur des Alouettes de Charlesbourg] et moi, et nos pères coachaient, raconte-t-il. On s’amusait toujours à refaire l’alignement des frappeurs, à dire qui devrait lancer... On avait 8 ou 9 ans à l’époque. »

Mais c’est seulement quand il s’est joint au programme Sports-Études baseball de l’école Cardinal-Roy que Walsh a réalisé qu’il voulait – et pouvait – vivre de sa passion.

« À ma première année, en secondaire 4, j’ai vu un gars qui s’appelait Jean-Philippe Roy et qui gagnait sa vie comme coach. C’est à ce moment que c’est devenu clair dans ma tête : c’est ce que je veux faire moi aussi, se remémore-t-il. C’est un peu illusoire de penser ainsi quand on grandit au Québec et JP, c’était la première personne que je voyais faire ça. »

Il écoutait les discussions

Jean-Philippe Roy se souvient d’ailleurs très bien du jeune Dominik, fraîchement débarqué dans le programme.

« Même quand il était joueur, en secondaire 4 et 5, il se tenait toujours proche des entraîneurs, il écoutait nos discussions, se rappelle Roy en riant. Il posait aussi des questions : on a vu rapidement qu’il voulait s’embarquer là-dedans. »

Quand Walsh est entré au cégep, Roy a commencé à lui confier des groupes afin qu’il les entraîne. Le directeur du programme Sports-Études baseball avait vu chez lui « une pédagogie et un leadership naturel ».

« Le succès d’un entraîneur est toujours relatif, parce que tu peux être excellent, mais ne pas mener tes joueurs à la victoire, explique Roy. Mais lui, depuis le début, on le voit que ce n’est pas un hasard. »

« Il y a son leadership, son sens de l’organisation. Mais il y a autre chose quand tu diriges une équipe dans le baseball junior, poursuit-il. Des gars jouent dans des collèges américains, ils travaillent. Il faut que tu crées quelque chose de spécial pour faire embarquer tous tes joueurs. »

Mal à l’aise, mais heureux

Quand il lira les commentaires de son patron – car Walsh travaille toujours aux côtés de Roy avec les Canonniers, à Cardinal-Roy —, l’ancien gérant sera sans doute un peu mal à l’aise.

Comme il l’était quand il a appris que les Diamants voulaient retirer son numéro.

« Sur le coup, je croyais un peu à une farce, dit-il. Je trouvais ça un peu gros comme geste, mais je comprends que ç’a été une période importante pour les Diamants. »

« Je suis un peu mal à l’aise d’être placé comme ça sous les projecteurs, parce que quand tu es coach, tu mets les joueurs de l’avant, ajoute-t-il. Ton but, c’est qu’ils performent, qu’ils donnent le spectacle. Mais ça va être un beau moment. »

« Pour réussir ce qu’on a réussi, ça prend un paquet de circonstances favorables et un peu de chance, renchérit Walsh. La clé, je pense que c’est d’adapter au groupe de joueurs. Comme coach, tu tentes de bâtir la meilleure équipe et quand tu as réussi, tu les laisses être eux-mêmes. »

Rien n’égale un championnat

Walsh, 37 ans, a pris sa retraite des Diamants en 2020. Il voulait consacrer plus de temps à sa conjointe et à leurs deux petites filles, mais il demeure impliqué dans le baseball.

Il ne regrette pas d’avoir tourné la page. Son emploi principal est auprès des Canonniers, mais il aime accepter d’autres mandats ici et là. Pour rester près des joueurs, car, dit-il, « ce lien-là, il est spécial et on ne le retrouve pas ailleurs ».

Cet été, il entraîne l’équipe québécoise pour les Jeux du Canada, qui se dérouleront au début du mois d’août à Niagara.

Mais ces années fastes avec les Diamants restent gravées dans sa mémoire, et c’est ce qui rendra le retrait de son numéro si significatif.

« Moi, mes moments préférés, ce sont chaque fois l’heure qui suit le championnat, affirme Walsh. Les joueurs qui sont plus relax, qui savourent l’émotion avec leur famille. Ça reste pour plusieurs l’aboutissement de leur carrière dans le baseball. »