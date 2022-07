Trump largué et dangereux

Ceux et celles qui croient encore que les audiences de la commission qui enquête sur l’assaut du 6 janvier 2021 ne constituent qu’une opération partisane doivent un peu déchanter depuis jeudi dernier.

Des médias conservateurs réagissent

Dans les derniers jours, le Wall Street Journal et le New York Post ont largué le 45e président. Convenez avec moi qu’il est difficile d’associer le Post à une feuille de chou progressiste qui favorise l’élection de candidats démocrates.

La position éditoriale du New York Post est claire: en raison de son silence de 187 min le 6 janvier, Donald Trump a fait la démonstration qu’il n’est plus digne d’occuper le Bureau ovale: «But as a matter of principle, as a matter of character, Trump has proven himself unworthy to be this country’s chief executive again.»

Comment le président déchu a-t-il réagi devant les témoignages de républicains et de membres de son entourage qui se multiplient? Par le déni et le mensonge, bien sûr, mais aussi en laissant planer la menace d’une seconde présidence encore plus autoritaire.

L’État, c’est moi

Alléguant toujours que les États-Unis sont dirigés par un deep state (un État profond), Trump veut remettre en place ce qu’on appelle la Schedule F. En quoi consiste cette pratique renversée par Joe Biden?

Elle vise à purger l’appareil gouvernemental en accordant plus de pouvoir au président pour congédier des employés de l’État. Vous avez probablement deviné que les remplaçants auraient une loyauté entière envers Trump.

La Schedule F est une autre manifestation de la dérive autoritaire encouragée par l’ancien président et ses collaborateurs, dont Steve Bannon.

Face à l’adversité, Donald Trump réagit comme il l’a toujours fait, soit en repoussant constamment les limites. The Donald ne recule jamais, il pousse jusqu’à ce qu’on réagisse. Le procureur général Merrick Garland réagira-t-il? Le Wall Street Journal et le New York Post viennent de le faire.