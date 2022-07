Visite du pape François à Québec: entre excitation et émotion à Sainte-Anne-de-Beaupré

Pendant que le pape François prononçait des excuses attendues lors de sa première activité publique à Edmonton lundi matin, les derniers préparatifs s’organisaient dans un mélange d’effervescence et d’émotion à Sainte-Anne-de-Beaupré.

Andrée Paul et Tania Courtois coordonnent la venue de quelque 5000 Innus à Sainte-Anne-de-Beaupré, dont environ 2500 assisteront aux cérémonies de jeudi.

Les deux femmes étaient fébriles lundi matin sur le site du camping Domaine Sainte-Anne, accueillant des groupes qui ont roulé jusqu’à 20 heures pour assister aux cérémonies et recevoir en personne les excuses du Saint-Père pour les horreurs des pensionnats.

«Pour eux autres, c’est une étape essentielle du pardon. C’est une étape primordiale du processus de guérison pour enfin pouvoir passer à une autre étape», souligne Mme Paul pour décrire l’effervescence qui règne sur place. «On l’a vu quand il est débarqué de l’avion hier [dimanche], les gens se disaient: “Ça y est, c’est le grand jour, on y est arrivés.”»

Difficile rappel

Cette anticipation vient toutefois avec une résurgence d’émotions qui étaient enfouies profondément chez certains. «Oui, il y a des gens qui ont hâte de voir le pape, mais il y a aussi les blessures qui refont surface dans les communautés», explique Tania Courtois.

C’est le cas pour Chantale Awashish, venue d’Obedjiwan. La femme, qui a été enlevée à sa famille vers l’âge de 10 ans, est replongée depuis quelques jours dans des images qu’elle a longtemps voulu oublier.

«Je me suis revue, toute petite, essayer de me sauver de l’autobus quand il arrivait dans la communauté. J’essayais de me sauver à la rivière, mais ils m’ont retrouvée et m’ont forcée à embarquer», raconte avec aplomb celle qui a survécu, mais qui aurait bien pu sombrer comme tant d’autres.

«Ça bouillonne en moi depuis que je suis arrivée. Je pense beaucoup à ceux qui se sont enlevé la vie et à ceux qui consomment pour oublier leur douleur. [...] Ces excuses ne viendront pas nous apporter directement la guérison, mais c’est une première étape», fait remarquer la survivante.

Soutien psychologique

Rencontrée sur place, une femme innue dont la mère a vécu le drame des pensionnats confiait l’importance pour elle d’être sur place malgré le difficile rappel des conséquences qu’auront eues les pensionnats sur sa famille.

«On n’oubliera jamais, ça fait partie de notre histoire, mais à partir de maintenant on va pouvoir couper le cordon et dire qu’on avance. Le chemin qu’on va prendre va nous appartenir», raconte cette «enfant des pensionnats» qui préférait ne pas être identifiée en raison des tensions toujours présentes dans sa famille en lien avec ces événements.

«Ma mère ne pardonnera jamais, mais je suis ici pour elle. J’ai toujours espoir qu’elle pourra un jour arriver à s’en sortir», ajoutait-elle, étouffant un sanglot.

C’est pour accompagner ces gens toujours brisés que les organisateurs travaillent à assurer un certain encadrement au cours des prochains jours sur le site même.

«On essaie d’entourer les survivants de personnes-ressources, de psychologues, d’intervenants, pour qu’ils puissent venir les soutenir lors de l’événement», explique Tania Courtois.