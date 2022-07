WestJet: la grève évitée après la conclusion d’une entente de principe

La grève a été évitée de justesse à la compagnie aérienne Westjet qui est parvenue dimanche soir à conclure une entente de principe avec le syndicat Unifor.

Les membres de la section syndicale 531 d’Unifor, représentant plus de 700 employés du service de bagages, du service à la clientèle et aux invités, dans les aéroports de Calgary et de Vancouver avaient voté mercredi en faveur d’une grève dès mardi.

Même si les détails de l’entente n’ont pas été dévoilés, le syndicat a indiqué que l’accord «apporte des augmentations de salaire attendues depuis longtemps et des améliorations des conditions de travail».

Auparavant, Scott Doherty, adjoint au président national d’Unifor, avait précisé que «les échelles salariales n’ont pas augmenté depuis plus de cinq ans» et que «les salaires à WestJest sont parmi les plus bas de l’industrie canadienne de l’aviation».

La compagnie aérienne a réagi lundi par voie de communiqué à la conclusion de cette entente de principe entre les deux parties, en attendant la tenue du vote pour sa ratification par les syndiqués.

«WestJet est heureuse d'avoir conclu une entente de principe qui reconnaît l'importante contribution de ses précieux employés d'aéroport, tout en assurant le succès à long terme de la compagnie aérienne», a déclaré Angela Avery, vice-présidente directrice et directrice des ressources humaines, mandataire sociale et directrice de la durabilité.

«La conclusion de cette entente témoigne de l'engagement de WestJet envers ses employés et de son engagement à réaliser les projets de voyage importants et attendus de ses invités en cette période de reprise critique pour le secteur canadien du voyage et du tourisme», a-t-elle ajouté.