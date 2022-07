William Lagesson se trouve une nouvelle équipe

Après un bref passage avec le Canadien de Montréal, le défenseur William Lagesson poursuivra sa carrière dans l’organisation des Hurricanes de la Caroline.

Lundi, le club évoluant à Raleigh a annoncé que l’athlète de 26 ans a paraphé un contrat d’un an à deux volets. Le Suédois touchera 750 000 $ s’il évolue dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

«Lagesson ajoute de la force et une présence physique à notre ligne bleue, a déclaré le directeur général des Hurricanes, Don Waddell, dans un communiqué. Il a plusieurs matchs dans la LNH et dans la Ligue américaine derrière la cravate et ajoute de l’expérience à notre unité défensive.»

En 2021-2022, Lagesson a disputé 33 parties dans le circuit Bettman, dont trois dans l’uniforme du Tricolore. Le Canadien avait fait son acquisition en mars 2022 dans la transaction qui avait fait passer Brett Kulak aux Oilers d’Edmonton.

L’arrière a une expérience de 60 rencontres dans la LNH et y a amassé sept mentions d’aide. Il avait été un choix de quatrième ronde (91e au total) des Oilers lors du repêchage de 2014.