BIRON, Solange, SBC



À Montréal, le 7 juillet 2022, à l'âge de 85 ans, est décédée soeur Solange Biron, SBC, membre de l'Institut Notre-Dame du Bon-Conseil de Montréal.Fille de feu Camille Biron et de feu Phébée Beauchemin, elle était la soeur de Agathe, Antoine, Gilbert, Muguette et Wilfrid, décédés.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Denise, sbc, et Monique, son frère Roland (Jeannine Fortin) et sa soeur Carmen (André Massicotte), ainsi que ses neveux et nièces.Elle sera exposée à la :665 BOUL. GOUIN EST, MONTRÉALle jeudi 28 juillet, de 19 h à 21 h ainsi que le vendredi 29 juillet à partir de 9 h 00; suivront les funérailles qui auront lieu à 10 h 00, à la Maison-Mère. Inhumation au cimetière Notre-Dame-des-Neiges.Des dons à la Fondation " Les Oeuvres Marie-Gérin-Lajoie inc. " (665, boul. Gouin Est, Montréal, H2C 1A5) seraient appréciés.