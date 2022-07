Festival d’opéra: au cœur de Yourcenar

Présenté en première mondiale, à l’occasion du Festival d’opéra de Québec, Yourcenar – Une île de passions s’intéresse à la vie de cette écrivaine belge, première femme à joindre les rangs de l’Académie française. Cette création n’est pas une autobiographie, mais plutôt une escapade dans la vie extraordinaire que cette femme a vécue.

À l’affiche, demain et samedi, au Palais Montcalm, Yourcenar – Une île de passions met en vedette Les Violons du Roy et six chanteurs, dont le baryton Hugo Laporte, la soprano Kim McLaren et la mezzo-soprano Stéphanie Pothier dans le rôle de l’écrivaine belge.

L’opéra s’intéresse aux deux grandes relations amoureuses que Marguerite Yourcenar a eues dans sa vie avec Grace Frick et avec Jerry Wilson.

« On découvre le regard qu’elle porte sur les grands pans de sa vie et une acceptation de la mort, dans la sérénité, parce qu’elle aura vécu tout ce qu’elle a voulu vivre à travers l’amour et ses rencontres », a raconté le compositeur Éric Champagne, lors d’un entretien.

Le compositeur est fébrile. L’œuvre sur laquelle il travaille depuis deux ans et demi vivra dans quelques heures sur les planches.

« Les répétitions ont débuté au début du mois et je vois la mesure et l’ampleur de ce que j’avais en tête prendre forme et se concrétiser. C’est fabuleux et vraiment excitant », a-t-il fait remarquer.

Éric Champagne avoue avoir eu une réaction de surprise lorsqu’il a été contacté par l’auteure Hélène Dorion, qui a écrit le livret avec Marie-Claire Blais, par l’entremise des Violons du Roy, pour ce projet.

« Je me suis demandé pourquoi on n’avait pas fait appel à une femme. J’avais l’impression que c’est quelque chose qui devait être porté par une voix féminine. Je n’étais pas certain d’être la bonne personne », a-t-il raconté.

Confortables

En relisant le livret, le compositeur a constaté qu’au-delà d’une parole de femme, il y avait, dans les propos, une parole humaine.

« Je pouvais ressentir beaucoup d’accointances avec le sujet. Je me suis dit que je pouvais apporter ma voix et ma vision des choses sans que ça soit déplacé ou inconvenant », a-t-il dit.

Pour le chef Thomas Le Duc-Moreau, qui dirigera les Violons du Roy et les chanteurs, Yourcenar – Une île de passions est, comme toutes les créations, une œuvre complexe à mettre en place.

« Surtout lorsqu’il s’agit d’une œuvre de cette envergure avec deux heures de musique jamais entendue auparavant. Ce n’est pas comme dans un opéra de Mozart qu’on a déjà entendu 25 fois dans sa vie. Il y a tout ce travail de la découverte de la sensibilité et de la fluidité de la partition », a-t-il souligné.

Jouer avec la partition

Yourcenar – Une île de passions est aussi une œuvre avec beaucoup de musique et aussi beaucoup de texte.

« Éric a réussi à faire en sorte qu’on est toujours intéressés par le texte. C’est toujours intéressant et on a toujours envie de découvrir la prochaine phrase. Dans un opéra plus traditionnel, les chanteurs vont répéter souvent les mêmes mots et les mêmes émotions. Il y a, dans cette œuvre, une évolution assez forte à travers la trame narrative et émotive des personnages », a-t-il précisé.

Le chef, qui été assistant avec l’Orchestre symphonique de Québec et l’Orchestre symphonique de Montréal, est satisfait du travail accompli depuis le début des répétitions.

« Ça se passe très bien. On a atteint un stade où nous sommes capables de jouer avec la partition. Nous sommes capables de prendre des directions différentes et nous laisser aller dans la musique, plutôt que de juste essayer de faire une mise en place. On est vraiment confortables avec l’œuvre », a-t-il dit, ajoutant qu’il vivait une superbe expérience aux commandes de cette création québécoise.

Il s’agit aussi d’une occasion pour le jeune maestro de diriger un premier opéra dans une ville où il a fait son apprentissage, à sa sortie du Conservatoire de musique de Montréal, auprès du chef Fabien Gabel.

« Québec est, pour moi, une ville de musique. Je le sens, chaque fois, dans le train, lorsque je viens faire de la musique à Québec avec les Violons du Roy, l’Opéra de Québec ou avec l’OSQ », a-t-il indiqué dans l’appartement de son oncle, où il a étudié des partitions durant des heures et des heures.

« C’est comme si je retrouve toujours les mêmes repères qui me font sentir que Québec est une ville de musique classique pour moi », a ajouté le chef et le directeur musical de l’ensemble Volte.