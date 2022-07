DESROSIERS, Jacques



Le vendredi 22 juillet 2022, à l'Hôpital Pierre-Le Gardeur, est décédé paisiblement entourer de sa famille, M. Jacques Desrosiers, à l'âge de 86 ans. Il était l'époux de feu dame Jeannine Thouin.Il laisse dans le deuil ses enfants Sylvain et Pierre (Manon Bourget), ses petits-enfants Simon (Katrina), Marie, David et Raphaëlle, ainsi que son arrière-petit-fils Mavrick.Il laisse également dans le deuil son frère Normand, ses belles-soeurs, beaux-frères, neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances, le jeudi 28 juillet 2022, de 19h à 22h et le vendredi 29 juillet de 9h à 10h30, au :L'ASSOMPTION, QC, J5W 1S4450-589-5505 www.guilbault.infosuivi du services religieux en l'église de L'Assomption à 11h.