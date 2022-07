Camping en Estrie: un incontournable pour deux amoureux

En pleines vacances de la construction, les campeurs sont au rendez-vous dans les campings, en Estrie et pour certains, l’activité est un incontournable.

Au Camping Beau-Lieu, les deux semaines des vacances de la construction sont complètes depuis longtemps. Il n’est plus possible de trouver une place la fin de semaine, et ce, jusqu'à la fête du Travail. Même son de cloche au Camping Hatley. Malgré tout, un couple parvient à se trouver une place chaque année.

Pour Francine Senez et Jacques Dostie, le camping est un incontournable. Les amoureux s’assurent d’avoir une place pour camper. C’est au Camping Beau-Lieu, lors du festival western, qu’ils ont eu le coup de foudre, il y a près d’une décennie.

«Chaque année on revient ici et on se remémore des moments d'il y a neuf ans. On était gênés à l’époque», se remémore Francine Senez avec le sourire.

«C’est presque sacré pour nous», a pour sa part indiqué Jacques Dostie.

Pour les vacanciers qui voudraient imiter le couple, les places sont plutôt rares. Les seules disponibilités sont en semaine, après les vacances de la construction et elles ne sont pas nombreuses. Les retardataires qui voudraient visiter l'Estrie devront faire vite.