Comment aider mon homme à guérir?

Je forme un couple avec un conjoint qui a 63 ans et moi j’en ai 61. Il n’a jamais été père. J’ai deux filles adultes. Peu portés sur la sexualité l’un et l’autre rendus à nos âges, j’ai quand même vite compris que de son côté, ça sous-tendait des regrets. Comme j’aime aller au fond des choses, c’est à force de discussion pour comprendre son refus total d’avoir une famille alors qu’il est un grand-père-gâteau avec mes petits-enfants, qu’il a fini par s’ouvrir sur le fait qu’il est certain d’avoir vécu l’inceste dans son enfance. Sa souffrance est encore palpable quand on aborde le sujet, mais il refuse obstinément de consulter. Auriez-vous un truc pour le convaincre de creuser pour guérir ?

Une qui veut que l’amour triomphe enfin

L’automne dernier, l’auteur du célèbre livre La liste de mes envies a fait paraître un livre à saveur autobiographique ayant pour titre L’enfant réparé publié aux Éditions Grasset. Ayant lui-même vécu l’inceste, il voulait rendre hommage à tous ceux qui souffrent et qui n’ont pas la parole ou n’osent pas la prendre pour enfin guérir. Peut-être que ce biais littéraire aura un effet salvateur sur votre conjoint.