Comment financer mes rénovations

Vous songez à effectuer des rénovations afin de profiter du confort de votre maison encore longtemps ? Ou encore, vous désirez vendre votre maison ?

Actuellement, les maisons rénovées n’abondent pas sur le marché ; en effectuant des travaux, vous augmentez vos chances de trouver preneur plus rapidement tout en obtenant un meilleur prix.

Peu importe les raisons pour lesquelles vous désirez transformer votre demeure, vous vous demandez comment financer les travaux. Selon votre situation, plusieurs possibilités s’offrent à vous.

Les rénos et vous

À moins d’un cas d’urgence où il faut intervenir rapidement, il convient que vous preniez le temps de définir votre projet.

Pourquoi voulez-vous effectuer des rénovations ? Pour donner à votre demeure un air de jeunesse ? Pour en améliorer les performances énergétiques ? Déterminez aussi votre tolérance à l’endettement. Certains y sont allergiques. Ces informations vous permettront de dresser un budget qui tient compte du type d’emprunteur que vous êtes, ainsi que de votre capacité de remboursement.

Small is beautiful

De nombreux conseillers en matière de rénovation recommandent de ne pas tout faire en même temps.

Ainsi, les travaux s’effectuent selon des étapes planifiées, que l’on peut modifier en cours de route, tout en assurant soi-même le financement avec ses épargnes personnelles.

Certains demandent un soutien financier à leurs proches ou utilisent leur marge de crédit hypothécaire. L’emprunt à une institution financière n’est alors pas nécessaire. Démarche simple, échelonnée, planifiée, dans laquelle plusieurs se sentent beaucoup plus à l’aise. À ne pas négliger.

Refinancer son prêt hypothécaire

Si votre budget montre une marge de manœuvre suffisante pour procéder à un emprunt, des rénovations plus importantes sont envisageables.

Cette possibilité sourira à ceux et celles qui ne veulent pas étaler les rénovations. De plus, plusieurs en profitent pour consolider l’ensemble de leurs dettes, particulièrement les soldes de cartes de crédit. Ils ajoutent ces soldes au montant requis pour les rénovations et refinancent le tout à un taux moindre que celui des cartes de crédit en utilisant la valeur que la maison a acquise au cours des années. Faire d’une pierre deux coups, pourquoi pas ?

Financer en contractant un nouveau prêt hypothécaire

Si vous désirez acheter une maison, la rénover et y emménager, vous pourriez demander un prêt hypothécaire plus élevé afin de disposer de liquidités pour effectuer les travaux.

L’avantage de procéder ainsi est de diminuer le coût des rénovations, car vous bénéficierez du faible taux d’un emprunt hypothécaire.

Valeur nette et prêt hypothécaire

Au cours des années, votre maison a pris de la valeur. Une plus-value, parfois importante, dont vous pourrez tirer profit en refinançant votre prêt hypothécaire. Si vous songez à effectuer des rénovations majeures, cette option vous plaira, particulièrement si vous ne désirez pas échelonner les travaux.

Le financement hypothécaire intéressera aussi ceux et celles qui désirent acheter une nouvelle maison, la rénover et y emménager. En demandant un prêt hypothécaire plus élevé, ils disposeront des liquidités nécessaires pour rendre à terme leur projet, tout en bénéficiant du faible taux d’un emprunt hypothécaire.

Marge de crédit personnel

L’obtention d’une marge de crédit personnel présente l’avantage de ne pas avoir à donner sa maison en garantie. Vous paierez des intérêts seulement sur la partie utilisée de la marge, ce qui est beaucoup plus avantageux qu’un prêt personnel. Autre avantage, les fonds sont accessibles rapidement, sans devoir effectuer de demande au banquier.

En conclusion, vous pouvez financer vos rénos de diverses façons. Choisissez celle qui vous convient et passez à l’action.

CONSEILS