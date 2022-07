Contrebande de tabac: près de 1 M$ d’amendes pour neuf contrevenants

Neuf contrebandiers de tabac ont été condamnés par la Cour du Québec à payer des amendes totalisant près de 1 million $, a annoncé Revenu Québec, mardi.

Ces neuf personnes étaient accusées d’avoir vendu, transporté ou livré ou eu en leur possession du tabac destiné à la vente au détail au Québec et dont le paquet n'était pas identifié conformément à la Loi concernant l'impôt sur le tabac.

Les contrebandiers n’étaient titulaires d'aucun des permis exigés par la loi pour exercer des activités commerciales liées aux produits du tabac, a également fait savoir Revenu Québec.

La plus lourde sentence a été donnée à un homme de 47 ans de Moncton, Sébastien Leblanc, qui devra débourser un total de 220 718, 01 $ à l’État.

Le 18 juillet 2020, 350 198 cigarettes ont été saisies lors d'une perquisition dans son véhicule et dans sa remorque stationnés devant un motel de Sainte-Catherine.

Son permis de conduire a également a été suspendu pour une période de 30 jours.

La cour a également condamné Denis Maynard, 73 ans, d’Upton, à des amendes totalisant 188 634 $ et à 90 jours d’emprisonnement.

Le septuagénaire a notamment admis, en juin dernier, avoir vendu 253 200 cigarettes de contrebande à la suite d’une enquête menée par la Sûreté du Québec (SQ).

Les contrebandiers David Mackenzie Terrance et Travis Roy Terrance de New York, âgés respectivement de 24 et 23 ans, ont pour leur part été condamnés à des amendes de 148 851 $ chacun.

Leurs condamnations découlent d'une enquête de la SQ et de la Gendarmerie royale du Canada.

Une perquisition menée le 25 février 2021, à Salaberry-de-Valleyfield, a notamment permis de saisir 999 kg de tabac brut.

Les autres contrevenants ont reçu des amendes entre 18 000 $ et 76 560 $.