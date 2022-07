Excuses du pape: pas un mot sur la «violence sexuelle», selon Michèle Audette

Dans ses excuses sur le mal commis par l’Église envers les peuples autochtones au Canada, le pape François a parlé «de violence physique, mentale et spirituelle, mais jamais de violence sexuelle», a regretté Michèle Audette, sénatrice et conseillère principale à la réconciliation à l’Université Laval.

Dans son discours, le Saint-Père a demandé trois fois pardon, mais pour Michèle Audette, il en manquait un quatrième «autour de faits qui sont malheureusement connus dans les archives à Rome et par ceux et celles encore vivants».

«Jamais on n’a mentionné ces mots extrêmement importants pour ceux et celles qui restent», a-t-elle déclaré en entrevue à TVA Nouvelles, mardi.

Elle estime toutefois que ces excuses, qui «rouvrent toutes sortes de plaies», sont importantes et permettent aux peuples autochtones de guérir.

«[Le pape]est ici dans un territoire où il y a eu beaucoup de souffrances et l’impact [des pensionnats] est encore palpable. Et ses paroles (...) tous ces gens dans l’espace où j’étais, ils écoutaient et surtout filmaient. (...) J’ai trouvé les gens très courageux, très calmes ou résilients.»

La sénatrice a également évoqué le «courage» des survivants qui se rendront à Saint-Anne-de-Beaupré jeudi pour écouter le Saint-Père «mais surtout pour le rencontrer et voir sa sincérité au niveau du pardon».

«Ces gens-là ont souffert et cette présence-là va certainement les aider», a -t-elle déclaré, ajoutant que «ce moment-là leur appartient.»