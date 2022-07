La gouverneure générale prend acte des excuses du pape François

La gouverneure générale du Canada, Mary Simon, a appelé lundi à regarder vers l’avenir, après les excuses historiques présentées le même jour par le pape François à Maskwacis, en Alberta.

En visite au Canada depuis dimanche, le souverain pontife a présenté en personne des excuses aux peuples autochtones «pour le mal» causé pendant des décennies dans le régime des pensionnats canadiens.

«Avec honte et clarté [...], je demande humblement pardon pour le mal commis par de nombreux chrétiens contre les peuples autochtones», a déclaré le Saint-Père en espagnol, évoquant une «erreur dévastatrice».

Réagissant à la déclaration du pape François, la gouverneure générale a pris acte de ces excuses «empreintes d’une grande tristesse» et exhorté à persévérer sur la voie de la réconciliation pour édifier une société «plus juste» et un avenir «plus prometteur».

«Aujourd'hui est une journée pour regarder de l'avant, en offrant aux survivants des mots qui pourront les aider à guérir. C'est aussi un jour qui peut susciter des émotions partagées alors que se poursuit la visite papale», a déclaré dans un communiqué Mme Simon.

«Alors que nous poursuivons notre dialogue sur la réconciliation, œuvrons tous et toutes ensemble dans un élan d'espoir et de renouveau afin de contribuer à l'édification d'une société plus juste et d'un avenir plus prometteur», a-t-elle ajouté.

Après l’Alberta, le pape François sera de passage jeudi dans la ville de Sainte-Anne-de-Beaupré, à Québec, où il donnera une messe à la basilique et fera une promenade en papemobile dans les rues avoisinantes.