Le festival Fierté Montréal de retour en août

Après avoir dû mettre son festival sur pause en raison de la pandémie, Fierté Montréal prépare son retour, qui se déroulera cette fois sur l’Esplanade du Stade olympique, à partir du 1er août prochain.

Depuis 2017, l’événement se tenait au parc des Faubourgs, dans le Centre-Sud, près du village.

«On a connu une croissance fulgurante. En 2019, les gens ne pouvaient plus rentrer, et on ne pouvait plus assurer la sécurité de tout le monde. On n’avait pas le choix, il fallait passer à un autre endroit», a expliqué le directeur général de Fierté Montréal, Simon Gamache.

L’organisation a choisi l’Esplanade du Stade, suffisamment grande pour ses besoins, et accessible en transport en commun.

Le spectacle d’ouverture du festival, qui se déroulera le 3 août prochain, sera assuré par Diane Dufresne et le DJ montréalais Pierre Kwenders.

Alaclair Ensemble, Cœur de pirate, Corneille, Dominique Fils-Aimé, Ariane Moffat et Sarahmée sont parmi les artistes qui fouleront la scène, lors des neuf spectacles qui seront présentés dans le cadre du Festival.

Le traditionnel défilé de l’organisation aura pour sa part lieu le dimanche 7 août prochain. Il sera suivi d’un spectacle par les DJ Karaba et DJ Juan Niño, ainsi que par la «drag queen superstar» brésilienne Pabllo Vittar.

«C’est une organisation qui a fait tellement de chemin depuis 2007. Fierté Montréal est aujourd’hui le plus grand rassemblement LGBTQ au Canada, et le plus grand rassemblement du genre à travers la francophonie», a dit le conseiller municipal à la Ville de Montréal, Robert Beaudry.

Fierté Montréal a également présenté ses dix principales revendications pour l’année 2022.

L’organisation réclame notamment un financement «adéquat» pour les organismes communautaires LGBTQ, un engagement à combattre les discriminations, la gratuité des soins liés au VIH, ainsi que la décriminalisation de la non-divulgation du VIH et celle du travail du sexe.

«Les droits ne sont pas acquis, il y a encore du travail à faire», a indiqué le président du conseil d’administration de Fierté Montréal, Moe Hamandi.