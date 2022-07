Le roi des fausses nouvelles à Québec!

Avouez que c’est drôle...

Alors que les médias d’information, les journalistes, les intellectuels, les politiciens, bref toutes les forces vives de la société se demandent comment on pourrait lutter efficacement contre les fausses nouvelles qui menacent la santé de nos démocraties, on déroule le tapis rouge pour accueillir en grande pompe le chef d’une institution qui affirme que l’univers a été créé en sept jours par un bonhomme barbu qui vit dans les nuages !

Suis-je le seul à trouver ça croustillant ?

CROYANCES ET FAUSSES INFORMATIONS

Afin d’outiller les téléspectateurs pour mieux débusquer et mieux combattre les fausses nouvelles, Radio-Canada a créé un outil web intitulé « Combattre la désinformation ».

On dit par exemple que chaque fois qu’on voit une fausse nouvelle circuler sur les réseaux sociaux, on devrait tout de suite partager un lien orientant les internautes vers un article sérieux et fiable qui dément et démonte cette fausse nouvelle.

Or, quel réseau diffuse en direct la visite du pape au Canada ?

Radio-Canada.

Pensez-vous que Radio-Canada dirigera ses téléspectateurs vers des « articles sérieux et fiables » chaque fois que Sa Sainteté parlera de la naissance du Christ, de la Résurrection, du Saint-Esprit, du Paradis, du mystère de la communion qui transforme le vin en sang et de Marie la vierge qui a enfanté sans avoir eu de relations sexuelles ?

Je ne pense pas.

Pourquoi ?

Parce que pour nos élites qui ne cessent de souligner l’importance de lutter bec et ongles contre la désinformation, la religion n’est pas vraiment un foyer de fausses informations.

Ce sont des croyances...

Et c’est quoi, la différence entre des fausses informations qui trompent délibérément la population en se faisant passer pour de vraies informations, et des croyances ?

Euh... Ben... Euh...

C’est simple ! C’est que... Euh...

Ah j’ai trouvé !

Quand un complotiste dit que vous n’avez pas besoin du vaccin pour vous protéger du virus, c’est un méchant propagateur de fausses informations qui mérite d’être dénoncé et tourné en ridicule !

Mais quand un vieux monsieur avec une longue barbe ou un drôle de chapeau sur la tête affirme que vous n’avez pas besoin d’un vaccin pour vous protéger d’un virus, car une prière suffit, là, ce n’est pas un complotiste qu’il faut ridiculiser, mais un croyant qu’il faut respecter.

Vous saisissez la différence ?

Moi non plus.

UN SACRÉ PASSE-DROIT

Tout ça démontre à quel point nos sociétés sont hyper complaisantes à l’endroit des religions.

Toutes les religions.

Jamais un hôpital n’accepterait qu’un de ses patients refuse une transfusion sanguine pour des motifs politiques.

Mais des motifs religieux ?

Ah, là, on ne peut rien faire... Laisse-toi mourir au bout de ton sang dans une de nos chambres, nos médecins et nos infirmiers ne lèveront pas le petit doigt.

Même incohérence de la part des adversaires de la loi 21.

Le gouvernement a le droit d’interdire à ses fonctionnaires de porter un badge ou un t-shirt à caractère politique.

Mais pas un signe religieux, car là, ça va à l’encontre d’une de nos libertés fondamentales !

Un jour, va falloir se parler franchement de la place de la religion dans l’espace public...