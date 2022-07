LNH: Cinq joueurs autonomes attrayants toujours disponibles

Près de deux semaines se sont écoulées depuis l’ouverture du marché des joueurs autonomes de la Ligue nationale de hockey (LNH), et plusieurs gros noms n’ont toujours pas apposé leur signature au bas d’une nouvelle entente.

Voici cinq athlètes libres comme l’air qui ne devraient pas tarder à se trouver un nouveau domicile.

Nazem Kadri – attaquant

AFP

Perçu comme le meilleur attaquant disponible depuis que les Blue Jackets de Columbus ont consenti un pacte faramineux à Johnny Gaudreau, Kadri a un profil unique dans le circuit Bettman. Celui qui vient de soulever la coupe Stanley avec l’Avalanche du Colorado peut remplir le filet adverse, être employé à toutes les sauces et déranger l’adversaire par son style hargneux et robuste. Il a connu une saison 2021-2022 de rêve, inscrivant 87 points, soit 26 de plus que son record précédent. L’Ontarien de 31 ans est vraisemblablement à la recherche du plus gros contrat de sa carrière, mais son acquisition à gros prix serait risquée dans cette ère où la masse salariale fait foi de tout.

John Klingberg – défenseur

AFP

Les défenseurs droitiers et mobiles dans la LNH sont très peu nombreux. Klingberg, âgé de 29 ans, ne représente pas une valeur sûre en raison de son style unidimensionnel et de ses carences défensives. Il faut toutefois rendre à César ce qui appartient à César: le Suédois est un des meilleurs quarts-arrière du circuit Bettman en avantage numérique et compte six saisons de 40 points et plus avant l’âge de 30 ans. Klingberg est doté d’un bon gabarit et d’une excellente capacité à repérer ses coéquipiers. Il serait toutefois surprenant de le voir évoluer sur une première paire dans une équipe qui aspire aux grands honneurs. L’ancien choix de cinquième tour en 2010 vient d’écouler la dernière saison d’une entente d’une valeur annuelle de 4,25 millions $, et il exige assurément une costaude augmentation de salaire.

Phil Kessel – attaquant

Photo AFP

Certes, Kessel n’est plus l’ombre du joueur qu’il était jadis. À 34 ans, il vient toutefois d’inscrire 52 points avec les Coyotes de l’Arizona, l’une des pires formations du circuit. À titre indicatif, seul Nick Suzuki a amassé plus de points avec le Canadien de Montréal la campagne dernière. L’ailier américain a remporté deux coupes Stanley avec les Penguins de Pittsburgh et a disputé 1204 rencontres dans la LNH. Il pourrait représenter une acquisition judicieuse pour une équipe à la recherche de profondeur à l’attaque et d’un spécialiste du jeu de puissance.

Sonny Milano – attaquant

AFP

Les Ducks d’Anaheim en ont surpris plus d’un en choisissant de ne pas déposer d’offre qualificative à l’ancien choix de première ronde, qui s’est enfin établi à temps plein dans la LNH la saison dernière. Milano est un ailier créatif qui n’a pas peiné à développer une complicité avec le jeune Trevor Zegras. Le natif de l’État de New York est dans la fleur de l’âge, à 26 ans, et cherchera assurément à prouver qu’il a la constance pour évoluer au sein d’un top 9 dans le circuit Bettman. Ses talents de passeur sont indéniables et il a inscrit 34 points en 66 parties en 2021-2022. Son potentiel devrait piquer la curiosité d’une formation en manque de talent offensif.

Paul Stastny – attaquant

Martin Chevalier / JdeM

La progéniture du légendaire attaquant des Nordiques de Québec Peter Stastny a connu un regain de production offensive en 2021-2022. Il a inscrit 45 points pour la première fois depuis 2015, et atteint le plateau des 20 buts pour la première fois depuis 2014. Vétéran de 1072 rencontres dans la meilleure ligue de hockey au monde, Stastny n’a jamais soulevé le trophée de Lord Stanley et aura certainement cet objectif en tête dans la recherche de son nouveau contrat. Il a affiché ouvertement son mécontentement à l’égard de la culture qui régnait dans le vestiaire des Jets de Winnipeg, lors du bilan d’après-saison, et semble avoir les yeux rivés vers une équipe prétendante. Le pivot de 36 ans a touché plus de 83 millions $ en carrière, selon le site spécialisé CapFriendly... le salaire ne devrait ainsi pas être le nerf de la guerre dans ses négociations.