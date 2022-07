Présence autochtone: dévoilement de la programmation

Le Festival international Présence autochtone a dévoilé mardi sa programmation, comprenant concerts et projections, mais aussi rencontres et expositions, du 9 au 18 août à Montréal.

Dès le 10 août, Leonard Sumner et Beatrice Deer offriront des concerts, à la Place des Festivals, tandis que le duo Digging Roots, Mack MacKenzie et Matiu, qui lancera son nouvel album Tipatshimushtunan (Racontez-nous), sera sur scène les jours suivants.

PHOTO COURTOISIE, Festival international Présence autochtone

Les Jardins Gamelin accueilleront aussi quelques concerts, notamment de Corey Thomas et le Backwater Township Band, mais aussi ceux d’Esther Pennell et de Mack Mackenzie.

PHOTO courtoisie, Alexi Winston Hobbs

Le 14 août, un grand concert réunira à l’auditorium de la Grande Bibliothèque, le Nouvel Ensemble de Montréal et Forestare. Intitulé «Quelque part et autres lieux», ce spectacle accueillera aussi la soprano Inuk Deantha Edmunds, Lorraine Vaillancourt et des poèmes de Joséphine Bacon, dont les textes ont été mis en musique par Tim Brady. Ce sera d’ailleurs la première de Uiesh, une pièce conçue pour une seule voix et quatorze instruments.

La pièce autobiographique Uteï, récit d’un survivant, écrite et interprétée en innu et en français par Omer St-Onge de Maliotenam, sera quant à elle présentée le 15 août.

Des projections cinématographiques se dérouleront également au Cinéma du Musée, dans les locaux de l’ONF et au Legion Hall de Kahnawake, alors que des expositions seront présentées sur la rue Sainte-Catherine et à la Maison du développement durable.

Plusieurs autres activités, démonstrations de danse traditionnelle et spectacles de cirque auront lieu aux Jardins Gamelin ainsi qu’à la Place des Festivals.

Akawui et le groupe naskapi de Kawawachikamach, Violent Ground, se partageront la scène lors de la clôture du Festival, le 18 août.