Festival de magie: Québec, une ville magique

Deux mille cinq cents magiciens sont en ville à l’occasion de Québec, ville MAGIQUE. Connu sous le nom de « Festival de magie de Québec », l’événement propose, jusqu’à dimanche, des galas, des activités et 500 heures d’animation gratuite. Voici cinq activités à ne pas manquer lors de cette 11e édition, qui se tient en marge de la 28e édition des « Olympiques » de la magie de la Fédération internationale des sociétés magiques, qui se déroule pour la toute première fois en Amérique du Nord.

Soirées de gala

Des soirées de gala mettant en vedette 110 magiciens, dont Alain Choquette, John Archer et le champion canadien Greg Frewin, sont tenues au Centre des congrès de Québec. Samedi, à 16 h, les gagnants seront couronnés lors du Gala des champions et ils présenteront leurs numéros. Les grands gagnants des catégories « Magie de scène » et « Magie de proximité » seront ensuite dévoilés lors du gala de 21 h 30. Un certain nombre de places, pour chacun des galas, sont offertes au public.

Un numéro d’évasion

Photo courtoisie

Spécialiste de l’évasion, le Canadien Dean Gunnarson sera en vedette à Place de la famille Desjardins sur le site d’ExpoCité. L’illusionniste originaire de Winnipeg, reconnu mondialement, proposera un numéro d’évasion spectaculaire à la Houdini, où il sera enchaîné. On le verra à l’œuvre les 28, 29 et 30 juillet à 13 h. C’est gratuit.

Illusions et lasers

Photo courtoisie

La compagnie de Québec MysterAct présentera, vendredi et samedi, autour de 21 h, le spectacle gratuit d’illusions MZ Laser. Une performance d’une dizaine de minutes, avec des éclairages et des rayons laser, qui sera offerte dans la noirceur.

De la magie dans les rues

Photo courtoisie

Des spectacles de micromagie et des spectacles ludiques sont offerts tous les jours dans les rues commerciales de Limoilou, sur la rue Maguire, sur Saint-Jean, Cartier, Saint-Joseph, dans le quartier Petit-Champlain et à place Royale. L’horaire est en ligne sur le site de Québec, ville MAGIQUE.

Un rallye magique

Mascotte de l’événement, le magicien Pokkus a perdu son chapeau, et les petits lapins qui se trouvaient à l’intérieur s’en sont tous échappés. L’objectif de ce rallye pour toute la famille est de retrouver les lapins qui se sont dispersés un peu partout dans les rues occupées par l’événement. On peut gagner des prix totalisant 1000 $. On s’inscrit en ligne.