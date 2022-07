Séduction: je plains les amoureux de 2022

Les récentes dénonciations d’agressions sexuelles dans le milieu du hockey et dans celui de l’humour seraient troublantes si elles n’étaient pas si prévisibles.

Sommes-nous vraiment surpris que de telles situations se soient déroulées ? Ça nous choque, ça nous scandalise, mais ça ne nous surprend pas. Même les plus naïfs d’entre nous savaient que ça se pouvait.

Éducation, culture et séduction

Distinguons tout de suite la séduction de l’agression. Il n’y a rien de charmant ou de séduisant dans les comportements qu’on dénonce ces jours-ci. Rien n’excuse de tels gestes et ils devraient être punis sans pitié. Une agression, c’est une agression. Point.

À l’autre bout du spectre, il y a toutes les petites dérives d’une tentative de séduction ratée. La photo de bite non sollicitée, le texto vulgaire qu’un maladroit voulait coquin, la vidéo qu’on n’aurait jamais voulu recevoir, la question indiscrète qui insulte au lieu d’exciter.

Je me demande souvent d’où viennent ces dérapages. Est-ce un manque d’éducation, la fameuse « culture du viol » ou une incompréhension de la parade amoureuse ?

Le problème, c’est que la danse de la séduction est justement basée sur le jeu du chat et de la souris. Voudra, voudra pas ; je suis intéressée, mais je ne suis pas facile ; tu m’intéresses, mais je ne suis pas désespéré ; est-ce que je te reverrai ? m’enverras-tu un message ? on va plus loin ou on en reste là ?...

Pourquoi le fabuleux jeu du chat et de la souris devient-il si souvent un jeu de prédateur et de victime ? Les gros mangent les petites comme si c’était dans l’ordre des choses ?

Je plains les amoureux de 2022, ceux qui ne savent plus comment séduire, ceux qui n’oseront plus jamais séduire, de peur de dépasser la ligne invisible du consentement.

Si la séduction était aussi simple que « Allo, je te trouve à mon goût. Super, moi aussi, marions-nous », on n’aurait pas cette conversation.