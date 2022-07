Surréservation : il s’envole sans son épouse pour leur voyage de noces

En raison d’un problème de surréservation, une jeune mariée française a été séparée de son époux, au moment de s’envoler pour leur voyage de noces, rapporte Ouest-France.

Dimanche dernier, Clothilde et son nouvel époux devaient s’envoler pour la Corse. Le couple, qui s’était marié la semaine précédente, avait acheté deux billets d’avion via une agence de voyages.

Le couple s’est donc dirigé vers l’aéroport de Nantes et ce n’est qu’au moment de l’embarquement que le transporteur les a informés qu’il n’y avait pas assez de place dans l’appareil pour les deux. La compagnie aérienne avait vendu trop de billets pour le nombre de sièges.

Lorsque Clothilde a appris cette mauvaise nouvelle, son mari était déjà monté dans l’avion et aurait dû racheter un second billet s’il avait décidé de l’appareil. Résigné, celui-ci est donc demeuré à bord et s’est envolé vers la Corse, laissant sa jeune épouse seule à l’aéroport.

Clothilde a dû attendre 24 heures à l’aéroport de Nantes pour obtenir une place dans un autre vol. En guise de dédommagement, la compagnie aérienne ne lui a offert qu’une carte de consommation de 10 euros, soit environ 13 dollars canadiens.