Tarifs du REM: déjà une 1re hausse en vue

À peine entrera-t-il en service que le REM haussera ses tarifs.

Rien de moins ! Alors que le Réseau express métropolitain (REM) devrait partiellement entrer en service cet automne, le prix du passager/kilomètre va augmenter peu de temps après, soit dès le 1er janvier prochain.

C’est ce qui est prévu en vertu de l’entente conclue entre le promoteur-propriétaire du REM, soit la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), et l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), l’agence gouvernementale chargée de la planification, de l’organisation et du financement du transport collectif dans la Communauté métropolitaine de Montréal.

Le porte-parole de CDPQ Infra, Jean-Vincent Lacroix, explique la situation :

« L’Entente d’intégration avec l’ARTM prévoit que le tarif payable de 72 cents le kilomètre/passager sera ajusté le 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2022, afin de tenir compte de l’impact de l’inflation ou de la déflation des coûts des intrants. Cet impact est calculé en fonction principalement de l’IPC (indice des prix à la consommation). »

Hausse relativement forte

Par conséquent, on s’attend à ce que la hausse soit relativement forte. Au dernier relevé de Statistique Canada, sur le mois de juin, l’inflation atteignait un taux annualisé de l’ordre de 8,1 %.

Si la tendance inflationniste se maintient et que le taux d’inflation reste autour de 8,1 % pour l’ensemble de l’année 2022, le tarif actuel (de 72 cents) grimperait ainsi de 5,8 cents, pour atteindre les 77,8 cents le kilomètre/passager.

À l’heure actuelle, il est prévu que le tarif de 72 cents le kilomètre/passager est assumé comme suit :

21 cents par les usagers, soit 29 % de la facture d’un parcours en REM

11,4 cents par les municipalités desservies par le REM, soit 16 % de la facture totale

39,6 cents par le gouvernement du Québec, soit 55 % de la facture

En passant, il est important de rappeler que le tarif de 72 cents le kilomètre/passager a été déterminé dans le but de permettre à la Caisse d’encaisser un rendement de l’ordre de 8 % sur son investissement, lequel s’élève jusqu’à présent à 3,53 milliards $.

NOUVELLE FACTURE

Si on applique proportionnellement la hausse de 5,8 cents, la nouvelle facture des 77,8 cents le kilomètre/passager devrait être assumée de la façon suivante :

22,7 cents par les usagers

12,3 cents par les municipalités

42,8 cents par le gouvernement du Québec

La Caisse de dépôt prévoit que l’achalandage du REM atteindra en 2027 quelque 608,8 millions de passagers-kilomètres.

PLUS ENCORE

Si l’inflation progresse, ne serait-ce qu’au rythme annualisé de 2,5 % les quatre années suivantes, soit de 2023 à 2027, le tarif devrait atteindre les 85,6 cents le kilomètre/passager en 2027.

Si tel est le cas, la facture totale atteindra les 521 millions $, dont 151 millions $ à être assumés par les usagers, quelque 83 millions $ par les municipalités et 287 millions $ par le gouvernement du Québec.

Permettez-moi d’attirer votre attention sur le fait que la facture de 287 millions $ devant être épongée par le gouvernement du Québec dans le cadre du REM à compter de 2027 équivaut au rendement de 8 % que la Caisse souhaite encaisser annuellement avec son investissement dans le REM.

Autrement dit : le gouvernement du Québec, qui est, et de loin, le plus gros déposant à la Caisse, va subventionner annuellement le rendement que « sa » Caisse va réaliser avec le REM. Dans lequel REM, le gouvernement du Québec a lui-même injecté 1,3 milliard $ en capital lors de sa construction.

Et la cerise sur le sundae, je vous rappelle que « notre » REM financé avec nos impôts et nos épargnes va rouler avec des voitures qui proviennent de l’Inde !

CONCRÈTEMENT PARLANT

Pour un déplacement moyen par REM de 14,5 kilomètres, le coût du passage passerait de 10,44 $ à 11,28 $ à partir de janvier prochain, en hausse de 84 cents, si l’inflation est de 8,1 %. La répartition du tarif : 3,29 $ (+26 cents) pour l’usager ; 1,78 $ (+11 cents) pour les municipalités ; 6,21 $ (+47 cents) pour le gouvernement du Québec.