Trois tornades ont touché Saint-Adolphe-d’Howard samedi dernier

Il n’y a pas eu une tornade à Saint-Adolphe-d’Howard, dans les Laurentides, samedi dernier, mais bien trois, a confirmé Environnement Canada mardi soir.

«La tornade de force EF2 qui a affecté la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard le 23 juillet était accompagnée de 2 tornades satellites qui ont touché des régions adjacentes à la circulation tornadique principale», peut-on lire dans un sommaire météorologique publié mardi en début de soirée.

C’est après une enquête sur le terrain que l’agence fédérale a été capable de déterminer la présence des deux autres tornades de force EF0 et EF1.

«La première a affecté la zone entourant le chemin du Village entre la plage Gratton et le chemin du Mont-Howard. [...] La deuxième a affecté une zone plus à l'ouest du lac Saint-Joseph et au nord du lac Long», a précisé Environnement Canada.