Un grand bonheur qui se transforme en malheur

Je ne sais pas si vous allez me considérer en dehors de la plaque, mais c’est en aidant ma fille à se remettre d’un accouchement vécu en pleine pandémie que j’ai su ce qui m’était arrivé à sa naissance.

J’étais avec son père depuis quatre ans quand on a décidé de faire un enfant. L’accouchement fut difficile et je suis rentrée à la maison avec plein de cicatrices. Heureusement que le père de ma fille, avec qui je ne suis plus aujourd’hui, avait pris les choses en main pour s’occuper de la petite, parce que je n’y arrivais pas.

J’étais épuisée, et on aurait dit que mon corps refusait de prendre en charge ce bébé qui m’en demandait trop. À l’époque, fin des années 1980, on parlait peu de ce que vivaient certaines femmes suite à un accouchement, et comme les congés de grossesse n’étaient pas d’usage, je suis vite retournée au travail, ce qui ne m’a pas aidée.

Ça m’a pris cinq ans à me remettre de cet accouchement, ce qui a accéléré ma séparation d’avec le père de ma fille et à me décider à ne plus avoir d’autres enfants. Décision que j’ai regrettée, vu que mon conjoint actuel était un super père avec les siens et qu’il aurait bien accepté d’augmenter sa famille avec moi.

Mais revenons à ma fille qui a accouché à Noël 2021 et qui m’a permis de mettre le doigt sur certaines failles du système. Wonder Woman comme moi, elle ne redoutait rien de la venue de ce bébé, et elle fut frappée de plein fouet par une dépression post-partum qui l’a jetée par terre.

Une chance qu’elle est bien épaulée par le père de son enfant et par moi sa mère, puisque j’en ai profité pour rendre à ma fille tout ce dont je l’avais privée lors de sa propre naissance.

Certains diront que c’est un juste retour des choses, alors que moi je dirais que si à l’époque le milieu médical m’avait aidée adéquatement, je n’aurais pas passé autant d’années à m’en vouloir et à me sentir coupable.

Une maman réhabilitée à ses propres yeux

Le système présente encore des failles sur ce plan. Combien de mères sont encore abandonnées à elles-mêmes de nos jours ? Il faut parler ouvertement du fait qu’une nouvelle maman pas bien dans sa peau et dans son nouveau rôle a de toute évidence besoin d’aide. Parce que tout naturel que soit le fait d’accoucher, il arrive que certaines femmes ne passent pas au travers des changements hormonaux qu’il provoque. Restons aux aguets pour les prochaines futures mamans.