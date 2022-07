Val-David: les propriétaires d’une auberge rasée par les flammes intentent une poursuite de 17,5 M$

Estimant que l’incendie qui a rasé leur commerce en janvier dernier a été mal géré, les propriétaires de l’Auberge du Vieux Foyer, à Val-David, réclament plus de 17,5 M$ à la municipalité, à la régie incendie régionale ainsi qu’à l’entreprise d’excavation appelée sur les lieux.

Les demandeurs, soit l’Auberge du Vieux Foyer, propriété de Jean-Louis Martin et Danielle Miron, ainsi qu’une compagnie à numéro qui leur est liée, font valoir dans leur poursuite récemment déposée en Cour supérieure que «les pompiers ont mis trop de temps à s’organiser pour enrayer la propagation de l’incendie». Ils soutiennent aussi que les pompiers «ont manqué d’eau et n’ont pas utilisé les sources d’eau à leur disposition afin d’éviter les pertes, dont notamment les deux lacs à proximité».

Daniel Deslauriers / AGENCE QMI

En somme, ils allèguent que la Régie incendie des Monts a commis une faute lourde dans la stratégie de combat adoptée. La poursuite parle «d’incompétence».

Selon la partie demanderesse, la Régie incendie aurait aussi pris une mauvaise décision en voulant couper l’immeuble en deux à l’aide d’une excavatrice pour contrer la propagation des flammes. La poursuite mentionne que l’équipement lourd de l’entreprise Excavations William Ogilvie & Fils, de Sainte-Adèle, appelée en renfort, s’est retrouvé dans la piscine de l’auberge et que les opérations ont ainsi été retardées parce que l’opérateur a dû être secouru par une partie des pompiers présents sur les lieux.

L’édifice patrimonial des Laurentides qui abritait l’Auberge du Vieux Foyer a finalement été complètement rasé dans la foulée de cet incendie du 4 janvier dernier. Le montant réclamé de 17,5 M$ comprend les coûts de la reconstruction de l’immeuble évalués à près de 9,7 M$.

Pas de commentaires

Nous avons tenté d’obtenir les commentaires de M. Martin, mais sans succès.

Impossible aussi d’avoir des commentaires de la part de la Régie incendie des Monts. Nous avons pu joindre son directeur, Sébastien Lajoie, mais celui-ci a souhaité de ne pas commenter.

Les autres parties défenderesses, soit la municipalité de Val-David et les Excavations William Ogilvie & Fils, nous ont indiqué qu’ils voulaient aussi s’abstenir de commenter étant donné que le dossier est entre les mains des assurances.

Fondée en 1959 par Franco et Carmelle Cavezzali, l’auberge, qui s’appelait La Strada au début, avait été rachetée au début des années 1980 par l’hôtelier et chef cuisinier Jean-Louis Martin et sa conjointe Danielle Miron, qui en ont fait une destination de choix et le rendez-vous de bien des gourmets.

En janvier dernier, M. Martin avait dit aux médias locaux qu’il avait l’intention de tout reconstruire dans les meilleurs délais.