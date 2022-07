Visite papale: la communauté crie de Chisasibi n’y sera pas

La communauté crie de Chisasibi a décidé de ne pas envoyer de délégation officielle à Québec, à l'occasion de la visite papale, préférant se concentrer sur la «guérison collective» dans une activité qui aura lieu à la baie James.

Le Conseil de la Nation crie de Chisasibi a indiqué que cette décision en était une de «compassion, de respect et d’amour» pour les survivants des pensionnats et leurs proches, ainsi que pour les disparus.

«Cette semaine, nous nous concentrerons sur notre force et notre guérison collective lors du rassemblement annuel du pensionnat de Fort George», a dit la cheffe du Conseil de la Nation crie de Chisasibi, Daisy House, dans un communiqué.

La baie James est le territoire cri où se trouvait la majorité des pensionnats. Pour la communauté, il s’agit de sites «qui nous rappellent constamment notre douleur et nos traumatismes», lit-on dans ce même communiqué.

Le conseil a décidé que cette étape importante de guérison se ferait «à la maison».

«Depuis plus d'un an, nous avons eu beaucoup de conversations difficiles au sujet de fouilles de ces sites, fouilles qui se poursuivent. Les Chisasibi Eeyouch ressentent déjà des émotions crues et difficiles, et cette semaine déclenchera plus de douleur. Notre espoir est que les survivants et les anciens étudiants soient en lieu sûr pendant cette visite papale, entourés de leur famille et de leurs proches, dans le confort de leur communauté» a fait valoir Mme House.

Le conseil a réitéré son souhait que le pape François ordonne à l’Église catholique de coopérer pleinement avec les Premières Nations pour que ces dernières aient accès aux documents historiques relatifs aux pensionnats qu’elle détient toujours.