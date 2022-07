DUPONT, Clémence



À Repentigny, le 16 juillet 2022, à l'âge de 74 ans, est décédée Clémence Dupont, épouse de feu Normand Jeannotte.Elle laisse dans le deuil ses filles Isabelle (Vincent Drouin) et Annie (Mathieu Dubé) ainsi que ses 2 petits-enfants Juliette et Hugo.Elle laisse également dans le deuil ses 2 soeurs Nicole (Alain Guilbert) et Christiane, sa nièce Mélanie (Stéphane Levasseur) et de nombreux autres parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :samedi le 6 août dès 11h suivi d'une célébration de prières à 16h30.