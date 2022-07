DESJARDINS, Thérèse



1932 - 2022À Laval, le 23 juillet 2022, à l'âge de 90 ans, est décédée Madame Thérèse Desjardins, fille de feu Ernest Desjardins et de feu Aline Phaneuf.Elle laisse dans le deuil ses nièces Sylvia, Christine et Barbara, ses neveux Robert, Normand, Michel, Pierre et leurs enfants, ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 29 juillet de 9h à 10h30 au complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSE, (450) 473-5934Les funérailles auront lieu ce même vendredi à 11h en l'église de Sainte-Thérèse-d`Avila, située au 10 rue de l'Église à Sainte-Thérèse et de là au cimetière paroissial.