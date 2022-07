GAUTHIER, Hélène

(née Lamoureux)

À Laval, le 18 juillet 2022, est décédée Mme Hélène Lamoureux Gauthier, à l'âge de 79 ans.Elle laisse dans le deuil son époux Guy Gauthier, ses enfants Sylvie, André (Ninon), Lucie (Alain) et Martine (Roch), ses petits-enfants feu Guylain (Vanessa), Tanya, Charelle, Jeff, Jérémie, Noémie, Tristan, Joanie et Vincent, ses arrière-petits-enfants Emma et James, ses frères et soeurs, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 7 août de 13h à 17h au Mausolée Saint-Martin (Bâtiment arrière)Les funérailles auront lieu au même endroit à 16h.