CHAINEY, Ariane



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 3 juillet 2022, à l'âge de 32 ans, est décédée Ariane Chainey, fille de Yves Chainey et de feu Danielle Bertrand Chainey.Elle laisse aussi dans le deuil sa soeur Isabelle, ses grands-parents, ainsi que ses oncles et tantes, cousins, cousines, parents et ami(e)s.Les funérailles auront lieu le jeudi 4 août 2022 à 10h00 en l'église Paroisse des Saint-Anges-Gardiens. La famille sera présente à l'église dès 9h00 afin de recevoir les condoléances.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC du Canada.