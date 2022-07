BUSSIÈRE, Vincent



À Montréal le 18 janvier 2022 à l'âge de 74 ans, est décédé Monsieur Vincent Bussière, époux de feu Madame Margaret Dextras et conjoint de Madame Ginette L'Heureux.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil son fils Pierre-Marc, sa belle-fille Liset Martinez Mujca, sa petite-fille Margaret Bussière Martinez.Il laisse également ses frères et soeurs : Alain (Christine Lilly), Sylvie, Georges (Patricia Leblanc), Lorraine (Robert Vallée) et Michel (Lorraine Gauthier), ses neveux et nièces autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe :jeudi le 4 août 2022 de 15h à 19h, en présence des cendres.