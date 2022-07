BERGERON, Pierre



À Châteauguay, le 17 juillet 2022, à l'âge de 67 ans, est décédé M. Pierre Bergeron, époux de Mme Françoise Bergeron, fils de feu Donald Bergeron et feu Réjeanne Joubert.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Ghyslain et Fabrice (Gabrielle), sa petite-fille Laurence, son frère Jean, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 31 juillet de 13h à 17h, au complexe funéraire :96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comLa famille désire remercier les membres du personnel soignant du centre de soins palliatifs du CHAL pour leurs bons soins et leur support.En lieu de fleurs, vous êtes invités à faire un don à la Société canadienne du cancer.